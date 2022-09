Pochettino réclame une petite fortune pour signer à Nice ! (INFO Média Foot)

L’OGC Nice réfléchit activement à un changement d’entraîneur en cette trêve internationale. Et pour remplacer Lucien Favre, les dirigeants niçois songent effectivement à Mauricio Pochettino, dont les prétentions salariales sont très importantes.

La défaite contre Angers (0-1), à la maison, est sûrement la contre-performance de trop pour Lucien Favre. Déjà fragilisé par un été compliqué, le technicien suisse pourrait vivre ces dernières années à Nice. Le groupe Ineos, propriétaire du club, mène une réflexion active pour changer d’entraîneur. Si aucune décision n’a encore été prise, les dirigeants niçois sont en recherche active pour trouver un nouveau coach. Et comme révélé par Mohamed Toubache-Ter sur les réseaux sociaux, la piste menant à Mauricio Pochettino est bien active.

Mauricio Pochettino de retour en @Ligue1UberEats, dans le sud ?? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 19, 2022

Un million d’euros par mois !

Média Foot vient d’avoir confirmation que des discussions sont en cours entre Nice et l’entraîneur argentin, débarqué du PSG en fin de saison dernière. Des échanges pour le moment « indirects », avec les représentants de Pochettino, pour tenter d’envisager une collaboration. Car, pour l’heure, il faut le rappeler, aucune décision n’a encore été prise pour Lucien Favre. Les décideurs niçois sont fortement mécontents du début de saison et réfléchissent à toutes les options. Mais à ce jour, Lucien Favre n’a pas encore été démis de ses fonctions. D’autant plus qu’en face, Mauricio Pochettino réclame de gros émoluments pour venir sur la Cote d’Azur. Nos sources indiquent qu’il demande un million d’euros par mois pour venir prendre en main le destin des Aiglons ! Si Ineos dispose d’une solide surface financière, osera-t-il mettre autant d’argent pour un entraîneur ? Réponse dans les prochains jours… Mais du côté niçois, on semble confiant sur la faisabilité du dossier.