Les pépins s’accumulent, Lloris très inquiet pour les Bleus

Après la victoire (2-0) de Tottenham sur l’OM en Ligue des champions, Hugo Lloris a fait part de son inquiétude concernant les problèmes physiques de certains cadres comme Karim Benzema et Paul Pogba. La Coupe du monde commence dans un peu plus de deux mois, doit-on vraiment s’inquiéter ? Crédit photo : Abaca / Icon Sport.

Il est bientôt l’heure pour les Bleus qui tenteront de conserver leur titre mondial au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. La Coupe du monde approche à grands pas et tous les joueurs commencent à rentrer dans un rythme effréné entre le championnat et les matchs européens. Avec des matchs tous les trois jours, les organismes sont mis à rude épreuve et Hugo Lloris en est conscient. Le gardien de Tottenham s’est livré après le succès contre l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Et ça fait peur.

Pogba et Benzema inquiètent

Deux joueurs cadres inquiètent à quelques semaines du mondial qatari. En effet, Paul Pogba fait la Une depuis des jours avec cette affaire familiale et d’extorsion d’argent. En plus de cela, le milieu de la Juventus s’est finalement fait opéré du genou. La faute à une lésion du ménisque latéral. A noter qu’il avait refusé l’opération dans un premier temps. Si Paul Pogba croit toujours en une éventuelle participation au Mondial, ce n’est pas le cas de son entraîneur à Turin, Massimiliano Allegri, qui évalue son retour à janvier. Paul Pogba a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux après cette opération chirurgicale. “L’opération s’est très ben passé, je vais bien. Je vais récupérer et revenir très très vite”.

Thank you guys for all the messages and support!

I’ll be back soon – and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022

De son côté, Karim Benzema est sorti blessé ce mardi lors du déplacement au Celtic Glasgow en Ligue des champions. Un changement intervenu à la 30e minute et qui ne présage rien de bon. Le Real Madrid avait lancé un premier jet ce mercredi dans un communiqué. “Après les tests effectués sur notre joueur Karim Benzema par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite. En attente d’évolution.” Selon L’Équipe, le capitaine du Real Madrid va rater entre 10 et 20 jours de compétition. L’Équipe de France a deux matchs de Ligue des Nations à jouer face à l’Autriche (22 sept) et le Danemark (25 sept). Karim Benzema est donc incertain, Didier Deschamps annoncera sa liste le 15 septembre.

Hugo Lloris : “On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre”

Si Didier Deschamps doit être très perturbé par tous ces problèmes physiques et extra-sportifs, il n’est pas le seul. Le capitaine Hugo Lloris a lui aussi beaucoup d’inquiétude sur la situation actuelle. Le tout à un peu plus de deux mois du Qatar. “Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres. On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j’espère qu’ils auront tous récupéré. J’espère que ça n’est pas trop grave pour Karim Benzema. Pour Paul Pogba, on sait que ses chances sont compromises” a déclaré le gardien des Spurs après une question sur l’affaire Pogba. Après une dernière trêve très inquiétante au mois de juin avec deux nuls et deux défaites, les Bleus sont attendus au tournant fin septembre. Il s’agira du dernier rassemblement avant la liste finale de Didier Deschamps pour le Qatar.