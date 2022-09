Nice discute avec Christophe Pélissier (INFO Média Foot)

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Lucien Favre, l’OGC Nice mène des discussions avec l’ancien coach de Lorient, Christophe Pélissier. Un dossier qui ne devrait pas aboutir.

Nice ouvre grand la porte à un départ de Lucien Favre. Mais comme Média Foot l’a écrit depuis hier, aucune décision n’a encore été prise pour le technicien suisse. Fortement fragilisé, Favre n’a pas encore été débarqué, même si ses dirigeants mènent des discussions en coulisses pour tenter de le remplacer. En tête de leur short-list, on retrouve Mauricio Pochettino, libre de tout contrat depuis son éviction du PSG. Mais les négociations sont complexes, tout comme les demandes de l’Argentin.

Soucieux de trouver un entraîneur qui mêlera performance au beau jeu, Nice explore d’autres pistes. Et selon nos sources, le profil de Christophe Pelissier est étudié. Des discussions ont lieu depuis plusieurs jours entre les deux parties. Technicien reconnu qui a fait le bonheur d’Amiens et Lorient, Christophe Pelissier s’est taillé une belle réputation ces dernières saisons. Mais la marche niçoise, ainsi que les ambitions d’Ineos, semble assez haute comparée au standard habituel du technicien haut-garonnais. A ce jour, les chances de voir Lucien Favre poursuivre sont plus importantes que de voir Nice se tourner vers une décision radicale comme celle que pourrait être la piste Pélissier.