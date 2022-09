Pochettino, Leonardo, Lloris… Ineos prépare une révolution XXL à Nice !

L’OGC Nice profite de la trêve internationale pour tout changer. De l’entraîneur au directeur sportif, le propriétaire du club semble vouloir repartir de zéro. Quitte à dépenser beaucoup, beaucoup d’argent…

Avant la rencontre Nice – Angers, Média Foot décrivait ce match comme celui de « la peur ». Précisant par la même occasion que « des têtes pourraient tomber… ». Si, à l’origine, celle de Gérald Baticle était bien plus menacée au SCO Angers, c’est bien celle de Lucien Favre qui pourrait faire les frais d’une série de mauvais résultat, ponctuée par ce revers à la maison contre le club angevin (0-1). La défaite de trop pour Ineos, lassé d’attendre résultat et beau jeu, objectifs fixés par le riche propriétaire du club. Le départ de Favre se précise, malgré le prix exorbitant qu’il va coûter. Et pour le remplacer, le nom de Mauricio Pochettino est en tête de liste. Ambitieux, Ineos semble prêt à tout pour corriger le tir.

Un salaire XXL pour Pochettino

Ces dernières heures, Média Foot a apporté de nombreux éléments sur les dossiers chauds de l’OGC Nice. En commençant par les émoluments demandés par Mauricio Pochettino pour entraîner les Aiglons : 1 million d’euros par mois ! Libre de tout contrat, l’Argentin ne fait pas dans la demi-mesure et ses représentants jouent cartes sur table avec les dirigeants niçois, visiblement prêts à lui offrir ce qu’il demande. En plus de cela, Pochettino exige des investissements sur les prochains mercatos. Avec une priorité, un gardien de but nommé… Hugo Lloris ! Le retour de l’enfant du pays serait dans les tuyaux, pour cet hiver ou l’été prochain.

Leonardo avec Pochettino ?

Si le poste d’entraîneur est un chantier central pour Ineos, celui du directeur sportif l’est peut-être tout autant. Pour succéder à Julien Fournier, qui a laissé ses fonctions vacantes depuis plusieurs semaines maintenant, Nice dispose d’une short-list. Là encore, Média Foot a fait des révélations sur le sujet puisque les noms de Leonardo (ex-PSG) et Michael Edwards sont cités. La piste Leonardo a été citée par nos confrères de L’Equipe du Soir quelques heures après nos révélations, confirmant ainsi la tendance. Quant à l’actuel directeur sportif de Liverpool, le dossier est plus complexe puisque l’Anglais n’est pas libre. Mais avec le trio Pochettino, Leonardo, Lloris, Ineos semble clairement vouloir changer de braquet… Les investissements de l’été n’ont pas suffi alors l’actionnaire revoit sa copie.