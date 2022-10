Lille ne lâche pas Marcin Bulka (Nice) (INFO Média Foot)

Activée l’été dernier, la piste menant à Marcin Bulka serait toujours active du côté de Lille. Selon nos infos, les Dogues ont toujours en tête l’idée de le faire venir dans le Nord.

Huitième de Ligue 1, le LOSC cherche son souffle pour pleinement lancer sa saison. Et une stabilité défensive, surtout. Avec 18 buts encaissés, les Dogues ont la 14e défense du championnat de France. Clairement insuffisant pour jouer dans le haut du tableau. Et parmi les postes qui posent souci, il y a celui de gardien de but. Après les contre-performances de Leo Jardim, le LOSC s’appuie sur Lucas Chevalier. Mais pour les dirigeants lillois, la solution pourrait passer par un recrutement. Et comme Média Foot l’a révélé le 24 août, le profil de Marcin Bulka plaît.

Suite au match contre le PSG, Kasper Schmeichel aurait encore déçu la direction de l'OGCNice qui attend plus de lui. Marcin Bulka aurait de grandes chances d'être titularisé contre Troyes la semaine prochaine. (Source : @lucas_metairie)#psgogcn #ogcnice #schmeichel pic.twitter.com/q4Dp5XZKYm — Mercato Plein (@MercatoPlein) October 2, 2022

Bulka piégé à Nice

Transféré définitivement à Nice, Marcin Bulka pensait avoir sa chance chez les Aiglons. Mais l’actionnaire principal, INEOS, a choisi de miser sur Kasper Schmeichel. Un choix, pour le moment, très contestable, le Danois étant très loin de ses standards. « Piégé » par cette fin de mercato qui l’a privé de ce poste de n°1, Marcin Bulka n’exclut pas de partir pour trouver du temps de jeu. Et selon nos infos, la piste lilloise est toujours active. Les dirigeants lillois travaillent encore à sa venue. A voir sur les prochaines semaines, si Marcin Bulka est choisi par Lucien Favre pour prendre les rênes du renouveau niçois, tant espéré. Schmeichel est clairement à côté de ses gants et Nice a besoin de plus de solidité dans les buts. Bulka pourrait être sollicité. Si c’est le cas, et s’il saisit sa chance, son départ ne sera plus vraiment d’actualité. Dans le cas contraire, le LOSC sera une opportunité sérieuse.