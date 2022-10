Coupe du Monde : Messi, Neymar et Mbappé vont pouvoir s’expliquer au Mondial !

Partenaires au PSG, Messi, Neymar et Mbappé conduiront chacun leur nation lors de la prochaine Coupe du Monde. L’occasion d’être seul n°1 d’une équipe qui vise le sommet.

Depuis 2011 et l’arrivée des Qataris aux commandes du PSG, le principal objectif du club de la capitale et de remporter sa première Ligue des champions. Trop souvent décevant dans la plus grande compétition européenne, les Parisiens disposent désormais d’un trio offensif effrayant en la présence de la MNM : Messi – Neymar – Mbappé. Associés dans le but de soulever la coupe aux grandes oreilles, les trois coéquipiers seront cet hiver adversaire lors de la Coupe de la Monde au Qatar avec un objectif commun, remporter ce prestigieux trophée.

La dernière pour Messi

Alors que son palmarès est immense, Lionel Messi court toujours après l’unique titre manquant à sa carrière, la Coupe du Monde. Passé tout près en 2014 avec une cruelle défaite en finale contre l’Allemagne, l’Argentin a récemment déclaré qu’il disputera certainement là « sa dernière Coupe du Monde ». Si l’effectif argentin à des failles, notamment dans le secteur défensif, l’Albiceleste reste une sélection majeure qui peut prétendre au titre. En 2021, Messi remportait son premier grand titre avec l’Argentine en s’imposant en Copa America, nul doute qu’une victoire en Coupe du Monde concrétiserait l’immense carrière d’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Neymar, leader d’une Seleçao XXL

Il y a bien longtemps que le Brésil n’a pas été aussi compétitif. Alors que le dernier sacre mondial de la Seleçao remonte à 2002, les Brésiliens pourraient bien ajouter une sixième étoile à l’heure histoire cet hiver. Capitaine et leader incontesté de l’équipe Brésilienne, Neymar est assurément galvanisé par cette Coupe du Monde compte tenu de son début de saison canon. Impressionnante lors de ces derniers matchs, la Seleçao dispose d’un effectif monstrueux avec des joueurs de classe mondiale à chaque ligne (Ederson, Marquinhos, Casemiro, Neymar…). Avec 120 sélections et 74 buts, le numéro 10 parisien à l’opportunité d’inscrire encore plus son nom dans l’histoire du football.

Mbappé pour le back to back

À seulement 19 ans, Kylian Mbappé contribuait largement au titre de champion du monde des Bleus en Russie. En plus d’être un leader technique, le Parisien est désormais un cadre du vestiaire de l’Equipe de France et son influence en Bleu ne fait plus aucun doute. Toujours en quête de responsabilités, KM7 à l’opportunité de permettre à l’Equipe de France de conserver son titre, ce qui serait un exploit considérable et propulserait le natif de Bondy au statut de légende de l’Equipe de France à seulement 23 ans. En revanche, le contexte autour de la star française est bien plus complexe qu’en 2018. Au cœur de nouvelles rumeurs de transferts depuis plusieurs jours, il devra également composer avec la méforme des Bleus et l’absence de plusieurs cadres.