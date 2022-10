Mercato : Il vaut plus de 15 M€, l’OM le récupère pour zéro !

Cet été, l’OM a mis la main sur Chancel Mbemba pour zéro euro puisqu’il était libre de tout contrat. Une affaire en or au regard des prestations du congolais depuis le début de la saison, lui qui est estimé à plus de 15 millions d’euros désormais.

Arrivé en provenance du FC Porto cet été, libre de tout contrat, Chancel Mbemba est l’un des titulaires indiscutables depuis quelques semaines dans l’effectif d’Igor Tudor. Pilier de la défense, le Congolais de 28 ans est souvent remarqué pour ses prestations sur le terrain, à l’image du dernier match dimanche soir contre le PSG. Après la Belgique, l’Angleterre et le Portugal, c’est en France que Mbemba semble prendre le plus de plaisir sur le terrain. Même s’il a fait ses preuves à Porto, il a largement sa place à Marseille et permet très souvent à son équipe de rester solide.

Une belle recrue

Cet été, l’OM s’est mis en tête de recruter un maximum pour renouveler son effectif et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de belles surprises. Alors que Chancel Mbemba a été recruté pour zéro euro puisqu’il était en fin de contrat avec le club portugais, maintenant il serait estimé à 15 millions d’euros. C’est donc un formidable coup réalisé par Pablo Longoria puisque le Congolais est très efficace depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs. International congolais depuis 2012, Chancel Mbemba compte aussi 66 sélections et commence à se forger une belle expérience au plus haut niveau.

https://twitter.com/Vincent_1393/status/1582040769765875713?s=20&t=z_Y13fI-pLtBf51LWg-n_Q

Un élément-clé pour Tudor

Présent dans l’effectif de l’OM depuis cet été, Chancel Mbemba a été présent sur tous les matches de son équipe depuis le début de la saison, sauf un. Très remarqué pour ses prestations depuis de nombreuses semaines, le Congolais de 28 ans impressionne. Même si l’homme du match était plutôt le gardien marseillais dimanche soir, il n’avait pas à rougir de sa prestation, tenant bon en défense face aux grandes offensives parisiennes. De plus, le défenseur central est convaincu par son choix d’avoir rejoint l’OM, lui qui considère ce club comme le « club numéro 1 en France ».