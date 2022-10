Coupe du Monde : La dernière chance pour Eden Hazard…

Méconnaissable depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a l’opportunité de se relancer totalement lors du prochain Mondial. Leader d’une sélection belge une nouvelle fois outsider de la compétition, il peut effacer deux dernières saisons catastrophiques.

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du Monde en Russie, Eden Hazard réalisait une compétition de très haut niveau. Capitaine et leader technique d’une équipe belge qui verra son parcours stoppé en demi-finale après une défaite contre les futurs champions du monde français, le numéro 10 belge était au sommet de son art et rejoindra le Real Madrid lors de la saison suivante.

La désillusion madrilène

Artisan majeur du sacre lillois en 2011, Eden Hazard quitte le LOSC à l’été 2012 pour rejoindre Chelsea. Du côté des blues, le natif de La Louvière éclaboussera de son talent sur toutes les pelouses de Premier League et s’imposera comme un des meilleurs attaquants de la planète. Très performant dans le championnat le plus compétitif au monde, la signature au Real Madrid semblait être la suite logique pour la carrière d’Eden Hazard. En quête d’un sacre en Ligue des Champions, les espoirs étaient immenses lorsqu’il s’est engagé avec les merengues. Trois ans après son arrivée, le constat est bien triste pour le Belge qui ne s’est jamais imposé au sein de la Casa Blanca. Trop souvent blessé, Eden Hazard passe la plupart de son temps à l’infirmerie tandis que ses performances sont trop insuffisantes pour prétendre à une place de titulaire. Depuis son arrivée au Real Madrid, il n’a inscrit que 4 buts en championnat et n’a pas disputé plus de 18 matchs en une saison (2021-22).

🇧🇪 Belgique

😬 Le faible temps de jeu d'Eden Hazard avec le Real Madrid inquiète son sélectionneur Roberto Martinez !https://t.co/QUigqmdZAg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 4, 2022

La compétition de la dernière chance

Si la situation d’Eden Hazard est plus que poussive en club, l’attaquant a toujours conservé son rôle de leader au sein de la sélection belge. Capitaine expérimenté des Diables Rouges, en témoigne ses 122 sélections pour 33 buts, le joueur de 31 ans est un élément offensif majeur de l’effectif de Roberto Martinez. Cet hiver, Eden Hazard aura l’opportunité de gommer son flop madrilène avec la sélection belge qui sera de nouveau un sérieux outsider. Placé dans un groupe F très compétitif composé du Canada, du Maroc et de la Croatie, la Belgique aura assurément besoin des qualités offensives de son capitaine pour tenter de décrocher son premier titre majeur, reste à savoir si ce dernier parviendra à retrouver son niveau de jeu d’antan.