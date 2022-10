OM : Sampaoli et Longoria ont vu juste, cette recrue est une petite bombe !

Auteur d’un match exceptionnel contre le PSG, Pau Lopez confirme qu’il est bel et bien un gardien de talent. Successeur de Mandanda, l’Espagnol fait taire tous les doutes à son sujet désormais.

Prêté à l’OM pendant la saison 2021-2022, Pau Lopez a gagné sa place en disputant 29 matches de Championnat. Une expérience qui s’est soldée par son transfert définitif dans le club phocéen cet été, après la levée de l’option d’achat automatique. Très efficace à son rôle depuis qu’il est à Marseille, Pau Lopez enchante ses dirigeants et fait du bon travail, à l’image du dernier Classique. A 27 ans, l’Espagnol a parfaitement pris la succession de Steve Mandanda, légende du club, dans les cages. Malgré la défaite (1-0), la prestation de Pau Lopez a de quoi faire taire les critiques.

Une grande recrue

Souvent critiqué à ses débuts à l’OM car il n’inspirait pas forcément confiance sur le terrain, Pau Lopez prouve cette saison que les dirigeants marseillais avaient raison de le recruter. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria en tête puisque ce sont eux qui ont choisi et installé l’Espagnol à Marseille, malgré les critiques. Présent officiellement dans l’effectif depuis cet été, le gardien de 27 ans a marqué les esprits pour le Classique face au PSG. Alors que le mercato estival de l’OM a été très animé, le club a donc respecté l’option d’achat obligatoire sur le dossier Pau Lopez et celui-ci pourrait permettre aux Marseillais de continuer à briller malgré les deux défaites consécutives en Ligue 1. Souvent efficace dans ses cages, Lopez semble avoir pris confiance et vient de réaliser son meilleur match depuis qu’il est à Marseille.

Bravo à Paul Lopez est Mbemba pour leur note de 8 sur 10 sur un journal parisien !! Bravo à eux très solide hier soir 💪🔥🔵⚪#TeamOM #PSGOM pic.twitter.com/rqyVIt5Oy6 — Maskaira Ursin (@LeViragePhoceen) October 17, 2022

Un match référence

Présent à l’OM depuis la saison dernière, Pau Lopez vient de réaliser la meilleure performance dans les cages marseillaises. L’Espagnol de 27 ans a longtemps écœuré les Parisiens en étant l’auteur de nombreuses envolées. Avec huit parades, il a battu son record depuis qu’il officie à Marseille et a su résister aux offenses de Kylian Mbappé et de Lionel Messi entre autres, et ce dès le tout début du match. Sans lui, les Marseillais auraient pu prendre quatre ou cinq buts dimanche soir. Désigné homme du match, malgré la défaite, Pau Lopez n’a pas pu arrêter Neymar à la toute fin de la première période.

Je remets ici l’énorme prestation de Monsieur Pau Lopez vs PSG 👏🏽💙 pic.twitter.com/ZUkxED5tRl — Youssiño (@YoussinoV2) October 17, 2022

Mandanda oublié ?

Pour les supporters de l’OM, c’est un soulagement. Le départ de Steve Mandanda cet été a été une surprise et un crève-coeur. “Il Fenomeno” a vécu une saison 2021-2022 douloureuse, dans laquelle il a très peu joué. Partir était la seule option à ses yeux pour éviter une fin de carrière sur le banc de touche. Après le temps de la tristesse pour Mandanda et des inquiétudes pour Pau Lopez, l’OM peut être rassuré. Mandanda s’éclate à Rennes et Paul Lopez prend toute son ampleur à Marseille.