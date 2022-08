Liverpool s’intéresse à Manu Koné (Borussia M’Gladbach) (INFO Média Foot)

Parti de Toulouse pour tenter l’aventure à l’étranger, en Allemagne, Manu Koné cartonne en Bundesliga. Au point de susciter l’intérêt d’un grand d’Europe…

La formation toulousaine s’exporte parfaitement. Deux ans après Manu Koné, c’est au tour de Nathan Ngoumou de quitter le nid pour le Borussia M’Gladbach. Un départ pour renflouer les caisses toulousaines et offrir l’opportunité à cet espoir du football français de suivre les traces de Manu Koné. Et ce dernier aurait pu en faire de même, cet été. En effet, après une belle saison en Bundesliga, Koné est suivi par les clubs anglais. Newcastle aurait coché son nom. Et selon nos infos, Liverpool ferait également partie des prétendants ! Le club de Jurgen Klopp a pris des renseignements sur le dossier et prépare l’avenir… Si Manu Koné continue d’afficher un niveau de ce rang, Liverpool pourrait passer l’étape supérieure dans les mois à venir…