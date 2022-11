Mercato : En perdition totale, il tente de séduire le PSG

Par l’intermédiaire de son agent, Jorge Mendes, le PSG étudie la piste menant à Joao Felix. Une opération séduction pour cet hiver. Luis Campos hésite. A juste titre…

Porté par la MNM, le secteur offensif parisien brille depuis le début de saison. Cet hiver, Christophe Galtier pourrait compter sur un nouvel élément afin de densifier encore plus la ligne offensive. En effet, Joao Felix serait une piste du PSG. Toutefois, Luis Campos ne semble pas pleinement convaincu compte tenu des récentes performances du Portugais et du montant XXL du transfert.

Joao Felix incapable de s’adapter à l’Atletico

Après une saison 2018-2019 rayonnante avec Benfica, Joao Felix décide de rejoindre l’Atletico Madrid. Alors qu’il dispute sa quatrième saison chez les colchoneros, le bilan est bien terne pour l’attaquant portugais. Recruté contre 127 millions d’euros en 2019, le joueur de 22 ans n’a jamais inscrit plus de 8 buts en une saison. Plus généralement, Joao Felix n’impacte pas le jeu offensif de l’Atletico et son rendement en Ligue des Champions a toujours été décevant.

🚨💣 Les supporters de l'Atlético de Madrid ont sifflé et insulté João Félix alors qu'il s'échauffait. ➤ Le portugais leur répond en pointant le banc du doigt : « Dites ça à lui. » 😳 pic.twitter.com/Ir2lrWoNAM — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) November 7, 2022

Un passage à vide

Depuis le début de l’exercice 2022-2023, Joao Felix a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 3 passes décisives. En revanche, le natif de Viseu n’est que très rarement titularisé par Diego Simeone, une situation inconfortable pour Felix qui souhaiterait désormais quitter la capitale espagnole, et son avenir pourrait bien se dérouler au sein de la capitale française.

Est-ce que vous avez en tête un pire mariage sportif que Joao Felix et Diego Simeone ?

130 M€ pour 31 buts en 3 saisons et demie, et surtout l'impression que le joueur frisson qu'il était s'est transformé en glaçon sans aucune saveur ! — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) November 3, 2022

L’Atletico trop gourmand ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Joao Felix a encore la cote en Europe et les colchoneros comptent bien tirer profit de cette vente. Alors que la Gazetta dello sport et As révèlent que Manchester United et le PSG sont sur le dossier, le montant du transfert aurait déjà refroidi les Anglais. Pour se séparer de Felix, l’Atletico réclamerait 125 millions d’euros. Débourser une telle somme pour un joueur en méforme semble questionner Luis Campos. Le conseiller sportif devra cependant rapidement se positionner.

En effet, le célèbre agent Jorge Mendes s’active en coulisses et le Bayern Munich pourrait bien devancer les Parisiens. Les Allemands seraient prêts à débourser 127 millions pour recruter Felix. Assurément, ses performances lors de la Coupe du Monde détermineront la suite de sa carrière.