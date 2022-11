OM : McCourt va devoir se trouver un nouveau pilote pour son projet…

Face aux intérêts dont fait l’objet Pablo Longoria, Frank McCourt pourrait prochainement perdre son homme de confiance. Il devra alors trouver un nouveau pilote pour commander son navire marseillais.

Après avoir racheté le club en 2016, Frank McCourt est venu avec un projet bien en tête intitulé “OM Champions Project”. Le milliardaire américain a ensuite nommé Pablo Longoria à la tête de l’OM, en tant que président. L’Espagnol a fait un beau travail pour s’imposer comme un leader essentiel à Marseille et ses exploits ont été très remarqués. Président de l’OM depuis février 2021, Longoria a un rôle encore plus important à l’heure actuelle puisque Frank McCourt s’est mis en retrait depuis quelques mois en abandonnant son poste au conseil de surveillance du club. Et l’Espagnol commence à avoir d’autres prétendants…

Un travail formidable à l’OM

Malgré sa jeunesse, Pablo Longoria s’est vite imposé comme un élément moteur à l’OM. Très bon dans ses choix comme dans sa communication, l’Espagnol est un peu l’homme à tout faire du club. Très efficace sur le marché des transferts, surtout cet été, il s’implique aussi énormément en interne. Face aux médias comme avec ses joueurs, Pablo Longoria a dû gérer des situations parfois difficiles depuis le début de la saison. L’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur a été mal vécue par certains joueurs et le président a sûrement dû intervenir pour régler les problèmes. Grâce à sa présence, il a permis à l’OM de démarrer en trombe la saison.

Un grand intérêt suscité

Fort de sa belle efficacité à l’OM, Pablo Longoria attire l’œil de quelques clubs européens, dont la Juventus de Turin notamment. En effet, l’Espagnol avait déjà exercé un rôle dans le recrutement du club italien par le passé et il figurerait à nouveau dans les papiers du club. Alors que l’OM a du mal depuis quelques semaines et est éliminé de toutes compétitions européennes, Pablo Longoria pourrait donc quitter le club pour trouver mieux. Frank McCourt serait alors obligé de revenir sur le devant de la scène pour trouver un remplaçant capable de remettre le club dans le droit chemin. Quoi qu’il en soit, la trêve devrait faire beaucoup de bien aux Marseillais.