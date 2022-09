OM : Caleta-Car en Angleterre, le départ se précise

En cette fin de mercato, Duje Caleta-Car affole les compteurs en Premier League où plusieurs clubs espèrent encore le recruter d’ici ce jeudi soir. L’Olympique de Marseille veut se débarrasser de son défenseur croate. Crédit : Dave Winter/FEP/Icon Sport.

Merci et au revoir. Voilà ce que pensent l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria à l’égard du défenseur central croate. Ne rentrant pas dans les plans d’Igor Tudor, l’ancien du RB Salzbourg est clairement poussé vers la sortie par son Président. “On a beaucoup parlé avec le joueur et avec ses représentants. La politique du club est la même, l’Olympique de Marseille n’aura pas de joueur en fin de contrat dans son effectif” a déclaré Pablo Longoria il y a quelques semaines devant la presse. Le club phocéen a besoin d’argent et ne souhaite pas voir son joueur quitter la Côte d’Azur librement en juin 2023. Acheté 19 millions d’euros à l’été 2018, Duje Caleta-Car est estimé à 16 millions d’euros par Transfermarkt mais l’OM pourrait le laisser partir pour 10 millions.

Une bataille à trois clubs en PL

Ce jeudi matin , le Croate a traversé la Manche et rejoint Londres pour se préparer à un éventuel transfert de dernière minute, selon RMC Sport. Alors qu’il ne sait toujours pas où il évoluera demain, trois clubs anglais ne lâchent pas l’affaire. West Ham, Southampton et Aston Villa sont sur le coup pour s’offrir le marseillais libre en juin 2023.

Southampton, grand favori !

Selon plusieurs sources britanniques, c’est finalement à Southampton que Duje Caleta-Car devrait poser ses valises. Le défenseur olympien arriverait pour remplacer Jan Bednarek, tout proche de….West Ham et de Aston Villa. Un vrai jeu de chaises musicales. Le Croate semble donc se diriger vers le championnat le plus prestigieux du monde alors que son nom a aussi été évoqué en Italie. L’Inter Milan le comptait dans sa short-list en cas de départ de Milan Skriniar au PSG mais la situation n’a toujours pas évolué.

🚨 BREAKING 🚨 Southampton are close to completing a deal to sign Marseille defender Duje Caleta-Car. He’s seen as a replacement for Jan Bednarek, who is close to joining West Ham United 👀 pic.twitter.com/vlvnWS52oI — Football Daily (@footballdaily) September 1, 2022

West Ham, un projet aussi ambitieux

Les Hammers restent le projet sportif le plus intéressant, même si le début de saison en Premier League n’est pas radieux avec seulement 4 points glanés en 5 journées. En effet, ces derniers vont déjà jouer l’Europe puisque le club est engagé en Ligue Europa Conference. Une motivation de plus comparé aux deux autres prétendants à Duje Caleta-Car. West Ham réalise également un mercato XXL et a pu recruter plusieurs joueurs de Ligue 1 comme Lucas Paqueta (OL), Nayef Aguerd (Rennes), Thilo Kehrer (PSG). En cas de venue, le défenseur de 25 ans ne serait pas dépaysé.