Ballon d’Or : Benzema, l’histoire d’un paria devenu le meilleur joueur du monde

Condamné publiquement par l’affaire Valbuena et privé d’équipe de France pendant de longues années, Karim Benzema a réussi à revenir au meilleur de sa forme pour devenir le meilleur joueur de la planète foot. Une revanche unique qui le mène vers le Ballon d’Or…

Longtemps banni de la sélection nationale, Karim Benzema a finalement retrouvé la sélection nationale l’an dernier pour disputer l’Euro. Patron du Real Madrid depuis le départ de la star Cristiano Ronaldo, le Français est le favori pour le prochain Ballon d’or, alors qu’il a été élu meilleur joueur de la saison par l’UEFA. Au sommet de sa forme, le Français est indispensable aujourd’hui et est en bonne voie pour succéder à Zinédine Zidane au classement du Ballon d’or. Enchaînant record après record, le leader du club madrilène connaît un renouveau dans sa carrière, à 34 ans. Finalement condamné à un an de prison avec sursis pour l’affaire de la sextape, Benzema peut maintenant avancer avec l’objectif de retrouver l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar dans deux mois.

Un #MondayMotivation à la Karim @Benzema… Bien plus qu’un simple buteur 💪🇫🇷 pic.twitter.com/jLTjl4Ygqq — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) September 5, 2022

Une carrière presque gâchée

Alors qu’il évolue à très haut niveau avec le Real Madrid, cette affaire de la sextape secoue le monde du football français et les choses auraient pu vite tourner. Figure de l’OL lors de ses débuts professionnels, Karim Benzema s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat d’Espagne et d’Europe. Son sérieux et sa discipline lui ont permis de traverser cette mauvaise passe, malgré son éviction de l’équipe de France pendant six ans. En 2019, Noël Le Graët avait même déclaré que Benzema ne reviendrait plus jamais avec les Bleus. Mais il n’a jamais perdu l’espoir de faire son retour et il s’est amélioré au fil du temps.

Le travail de Benzema sur le but de Vinicius c’est ça le football pic.twitter.com/w3dHnsilMZ — HxH CHRI$I (@ChrisiSSJrose) September 3, 2022

Vers un Ballon d’or incontestable

Élément indispensable de l’effectif madrilène, Karim Benzema présente des statistiques exceptionnelles depuis des années. Et cette saison, il est même le grand favori pour succéder à Lionel Messi pour le Ballon d’or. Auteur de 50 buts en 56 matches disputés toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2021-2021, Benzema a tout remporté.Avec ces résultats exceptionnels, difficile de ne pas le voir récompensé d’un Ballon d’or. Au sommet de sa forme au Real Madrid, Benzema est toujours très à l’aise physiquement et devance tous ses concurrents cette année. La réponse est attendue dans un peu plus d’un mois, le 17 octobre prochain.