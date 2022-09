McCourt pose sa dem’, la vente OM de nouveau d’actualité ?

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt vient de démissionner de son poste de président du conseil de surveillance. Une décision surprenante qui réactive à nouveau les rumeurs d’une vente du club phocéen…

Frank McCourt vient de surprendre tout le monde. Président du conseil de surveillance de l’OM, organe qui veille au bon fonctionnement du club, l’Américain a démissionné de ses fonctions. Une prise de recul qui pose question après des semaines et mois de rumeurs d’une possible vente du club. Faut-il y voir un signe d’un désengagement ? Sur les réseaux sociaux, les supporters sont déjà en alerte.

La vente de l’OM relancée

Après avoir remis le club en ordre de marche, sur le plan financier, l’OM est un produit de nouveau séduisant pour les investisseurs. En effet, Pablo Longoria a organisé un joli ménage estival et de nombreux gros salaires ont quitté le navire. Et en investissant sur des profils prometteurs ou une star comme Alexis Sanchez, l’OM en Ligue des Champions a encore plus de quoi plaire… Pour autant, faut-il interpréter ce départ de Frank McCourt comme un indice pour la prochaine vente ? Selon Foot Mercato, non : « Frank McCourt n’a donc pas de rôle exécutif à proprement parler et ses membres vont et viennent souvent. Cette fois, l’actionnaire américain de l’OM, qui en était le président, a décidé de quitter son poste. Mais il n’en restera pas très loin puisque c’est un très proche qui le remplace à ce poste : Barry Cohen. Le conseiller stratégique du groupe McCourt LP était d’ailleurs déjà membre dudit conseil ».

• Frank McCourt a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance et a été remplacé par Barry Cohen. Cette décision a pris effet le 8 septembre. RMC | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/GvYnxDn20P — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 29, 2022

Dans un dossier aussi opaque que la Vente OM, difficile de démêler le vrai du faux. Un jour, Frank McCourt crie haut et fort que le club n’ait pas à vendre, le lendemain, une banque d’affaire dispose d’un mandat pour trouver de nouveaux investisseurs. Totalement investi pour l’avenir ou à l’écoute des offres, difficile de savoir sur quel pied danser… Le fait est que l’OM vaut de l’argent, comme jamais depuis qu’il a repris le club.