Chelsea, Manchester United, Real Madrid… Ils veulent tous signer Luis Campos !

Après l’intérêt de Chelsea, il se murmure que Luis Campos serait dans les papiers de Manchester United si Ineos boucle le rachat du club anglais. Mais pour tous ces clubs, il sera difficile de dénicher le nouveau taulier du PSG…

La pièce maîtresse du mercato estival, c’est Luis Campos côté parisien. Le nouveau conseiller du club a été recruté pour ses talents d’expert du marché des transferts. Le PSG connaissait une situation alarmante concernant son nombre de joueurs indésirables encore dans l’effectif et avait bien besoin d’une gestion convaincante. Logiquement, c’est le Portugais qui a été choisi mais celui-ci est fortement suivi et intéresse de nombreux clubs, à commencer par les plus grands clubs de Premier League, jamais avares d’une énorme offre. Mais Campos a promis un objectif sportif à sa nouvelle équipe et s’est beaucoup impliqué cet été.

Un début de saison qui n’a rien à voir avec le hasard

En se débarrassant de Leonardo à l’issue de la saison précédente, les dirigeants parisiens savaient ce qu’ils faisaient en recrutant Luis Campos. Le Portugais, principal architecte des deux seuls titres de Champion de France qui ont échappé aux Parisiens depuis dix ans, est reconnu dans le milieu et il a bien rempli sa mission cet été lors du mercato estival. Associé à Christophe Galtier à la tête du PSG, Luis Campos fait des merveilles et a un talent particulier pour dénicher les jeunes pépites, comme il l’a fait à Monaco et Lille. Autre objectif pour lui cet été : dégraisser un maximum l’effectif. Le PSG a accumulé les joueurs indésirables ces dernières années mais il a réussi à s’en débarrasser. Et si les Parisiens ont aussi bien commencé leur saison, Luis Campos n’y est certainement pas pour rien.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea propose un salaire de 8 millions d’euros à Luis Campos. ❌ Le club anglais souhaite qu’il quitte directement le PSG pour penser aux prochains mercato. @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/yWn4UNbGVx — Media Parisien (@MediaParisien) September 13, 2022

Luis Campos très convoité

Sans surprise, le talent de Luis Campos est très reconnu dans le milieu du football et plusieurs grands clubs veulent s’approprier l’expert portugais. Le journal Le Parisien confirmait une information importante : le propriétaire de Chelsea fait de Campos une priorité. Avec à la clé un énorme contrat, le Portugais pourrait être tenté puisqu’il disposerait d’une grosse somme pour gérer le mercato. La Premier League, souvent dans les gros coups, n’en reste pas là puisque Manchester United serait aussi sur le dossier. Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice est en passe de racheter le club anglais et semble aussi très intéressé par Luis Campos. Du côté du Real Madrid, depuis plusieurs années, on réfléchit à l’option Campos pour apporter un nouveau souffle. Une situation qui pourrait commencer à gêner la progression du PSG, pourtant excellent depuis le début de la saison.