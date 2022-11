Juventus, PSG, Équipe de France… Le plan de Zinedine Zidane se déroule à la perfection !

Après avoir refusé successivement la Juventus Turin et le PSG l’été dernier, Zinedine Zidane voit son plan se dérouler comme il l’avait prévu. Son unique objectif, c’est l’équipe de France. Et les chances de le voir nommer en janvier sont désormais très importantes…

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar qui se dispute du 20 novembre au 18 décembre prochain. À l’issue de cette compétition, l’emblématique sélectionneur français pourrait bien laisser sa place à celui qui est désigné depuis plusieurs années comme son successeur, Zinedine Zidane.

La sélection ou rien pour Zidane

L’été dernier, le nom de Zinedine Zidane a chamboulé toute la planète football au moment du départ de Mauricio Pochettino. Alors que le PSG a tenté de recruter le champion du monde 98, ce dernier a refusé l’offre, avec un autre projet bien défini. La priorité de « Zizou » est l’Equipe de France et ce dernier devrait occuper le poste de sélectionneur dès le mois janvier comme l’a rapporté TdF. Un accord aurait déjà été trouvé entre la FFF et l’ancien numéro 10, qu’importe le résultat de la bande à Deschamps au Qatar.

Une prise de risque inédite pour « Zizou »

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, tous les observateurs du football ont projeté la légende du football français sur le banc de sa sélection nationale. Alors qu’il a quitté le Real Madrid en mai 2021 après trois Ligue des Champions remportées, « Zizou » devrait pour la première fois de sa carrière occuper un autre banc que celui du Real Madrid.

Si la trajectoire est belle pour le plus grand joueur français de tous les temps, le défi est de taille. Le poste de sélectionneur est bien différent de celui d’entraîneur. De plus, Didier Deschamps aura laissé une trace indélébile dans l’histoire des Bleus en devenant le sélectionneur le plus capé et le premier joueur français de l’histoire à remporter une Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur.