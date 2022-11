LOSC : Des offres à venir en janvier pour Jonathan David ?

En grande forme depuis plusieurs mois, Jonathan David est dans le viseur des clubs anglais. Au sortir de la Coupe du Monde, le mercato hivernal pourrait lui permettre d’être courtisé. Des offres sont attendues dans le Nord.

Pépite du LOSC depuis 2020, Jonathan David continue sa progression au fil des années et devient à 22 ans une forte attraction du mercato. Après avoir rejoint l’Europe à seulement 18 ans, il a commencé à impressionner à La Gantoise, permettant alors d’attirer l’attention sur lui. Depuis ses débuts à Lille en 2020, Jonathan David est étonnant d’efficacité. Il dispute la totalité des rencontres et est vite devenu un titulaire indiscutable. Avec 13 buts inscrits en 2020-2021 et 15 pour l’exercice 2021-2022, le Canadien continue depuis quelques mois et figure à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs cette année, à seulement deux unités de Mbappé et Neymar.

📊 Aucun joueur des 5 grands championnats n’a plus fait de frappes sur le montant du but adverse que Jonathan David 🇨🇦 cette saison 😶 C’est arrivé 4 fois, il pourrait être à 13 buts en Ligue 1 🇫🇷

Espérons pour lui qu’il règle la mire sur ses prochains matchs 👀 pic.twitter.com/B7ybL00H90 — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) October 31, 2022

Une jeune pépite incroyable

Déjà très efficace pour sa première expérience professionnelle à La Gantoise, Jonathan David fait depuis les beaux jours du LOSC en se révélant comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. A seulement 22 ans, il fait preuve d’une régularité au plus haut niveau avec son club, maintenant son haut niveau. Excellent en Championnat, il a même gagné de l’expérience en Europe, en Ligue des champions l’année dernière notamment. Sous contrat jusqu’en 2025, le Canadien sait qu’il peut rêver de beaucoup mieux, et ce pourquoi pas dès cet hiver.

Un départ prochain ?

De plus en plus présent à l’échelle nationale, Jonathan David pourrait donc surprendre en quittant le club lors du prochain mercato. Le Canadien a déjà fait part qu’il rêvait de rejoindre un club plus grand et les clubs anglais pourraient proposer de grandes offres pour lui. Comme indiqué par Média Foot, Manchester United a coché son nom. Et il se murmure que Tottenham aussi est sur le coup.

Estimé à 45 millions d’euros selon le site Transfermarkt, David disputera la Coupe du monde avec sa sélection dans quelques semaines, dans ce qui représente la deuxième participation du Canada dans cette compétition, la première après 1986. Ce sera donc l’occasion parfaire de s’exprimer sur la scène internationale, et il pourrait prendre une autre dimension après le Qatar… Si le LOSC perd sa pépite, le club peut espérer en récupérer une énorme somme.