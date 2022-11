Coupe du Monde, Mercato : Kombouaré va-t-il passer l’hiver au FC Nantes ?

Sous la pression de sa direction depuis un mercato estival très tendu, Antoine Kombouaré peut-il résister à la trêve hivernale ?

Alors que ses dirigeants attendent le moindre faux-pas, son avenir est plus que jamais incertain. Encore plus à l’approche d’un mercato qui promet d’être, une nouvelle fois, électrique.

Sur la sellette depuis de nombreuses semaines maintenant, Antoine Kombouaré est toujours l’entraîneur du FC Nantes. Les Canaris réalisent un début de saison très mitigé puisqu’en dehors de cette qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa dans la difficulté, ils pointent à la 16ème place du classement de Ligue 1. Victime d’une situation en interne très compliquée en raison de la relation glaciale entre Kombouaré et la présidence, Nantes a du mal à avancer et son coach pourrait faire ses valises pendant la trêve. D’autant plus que le club a tiré la Juventus pour continuer sa campagne européenne…

Antoine Kombouaré en 2 saisons et demi avec le FC Nantes c’est: – Le maintien – Une Coupe de France – Les barrages d’Europa League vs un potentiel grand d’Europe – Des joueurs qui ont franchi un cap (Blas, Lafont, Merlin, Simon) En clair, un CHANTIER. pic.twitter.com/4aYQVLhI5W — GOUMZLEDEVINGT (@goumz_ledevingt) November 3, 2022

Une relation avec la présidence impossible

Arrivé en deuxième partie de saison 2020-2021 en tant qu’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a pu éviter la relégation au club avant de faire une saison brillante, se classant neuvième de Ligue 1 l’an dernier. Mais surtout, c’est cette victoire en Coupe de France qui a ouvert la porte vers l’Europe aux Canaris. Mais depuis, Antoine Kombouaré ne s’entend plus avec sa présidence, notamment Waldemar Kita, et le mercato estival a été complètement raté. Selon lui, il n’a pas assez de libertés concernant son effectif qu’il doit pouvoir gérer comme il l’entend.

Magnifique l’histoire que nous raconte le FC Nantes dans cette poule d’Europa League. Qualification pour se faire un 16ème incroyable face à une grosse équipe à la Beaujoire après avoir gagné la Coupe de France l’an dernier. Bravo Antoine Kombouaré. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 3, 2022

Un objectif européen dans toutes les têtes

Sous tension avec la présidence depuis l’été, Antoine Kombouaré a tout de même tenu à rester, notamment parce que le club est engagé en Ligue Europa cette année. Si la situation est plus que tendue en Ligue 1 puisque Nantes flirte avec la zone de relégation, la campagne européenne se passe un peu mieux. Deuxièmes de leur groupe, les Canaris continueront leur aventure contre la Juventus de Turin, éliminée de la Ligue des champions. Un duel forcément intéressant qu’ils ne voudront pas rater face à une grande équipe européenne. Si Nantes avait raté la qualification, Kombouaré ne serait peut-être déjà plus là. Mais rien ne dit qu’il sera toujours là cet hiver…