Ce dernier record que Messi veut voler à Cristiano Ronaldo… Et c’est tout bénef pour le PSG !

La guerre entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est loin d’être terminée. Si l’Argentin mène au nombre de Ballon d’Or, il souhaite s’offrir un record de CR7 pour asseoir sa domination : le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions.

Après leur départ commun d’Espagne à l’été 2021, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont connu une fortune différente avec leur nouveau club, Manchester United et le PSG respectivement. Si le Portugais brillait plus l’année dernière, il est en grande difficulté maintenant, alors que son club n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. L’Argentin, lui, a mis du temps à s’adapter à son nouvel environnement parisien mais est revenu à un bon niveau cette saison. Et dans la course aux records qu’il dispute depuis de nombreuses années avec Cristiano Ronaldo, il y en a bien un dont il rêve : celui de meilleur buteur dans la plus belle des compétitions européennes.

L’occasion de se rapprocher sérieusement

Évidemment engagé en Ligue des champions alors que Manchester United n’y est pas, le PSG apparaît comme l’un des prétendants à la victoire finale et a passé la phase de groupes sans accroc, malgré une deuxième place finale à la suite d’un scénario rocambolesque (Benfica gagne 6-1 à Haïfa et devant Paris au goal-average…). C’est donc l’occasion parfaite pour Messi de se rapprocher du record de buts de CR7, qui est de 141 réalisations. Deuxième de ce classement, l’Argentin devance largement Robert Lewandowski, troisième avec 91 buts, et peut donc commencer à entrevoir la marque du Portugais. Avec 129 buts, Messi a donc encore un effort à fournir pour dépasser son rival.

Un objectif de fin de carrière ?

Revenu à un très bon niveau cette saison avec le PSG, Lionel Messi revient donc doucement sur le total de Cristiano Ronaldo. Buteur à quatre reprises et trois fois passeur décisif, l’Argentin peut donc prétendre à se rapprocher encore un peu plus comme le PSG continue l’aventure, mais il sera très compliqué de prendre ce record dès cette saison. A 35 ans, Messi sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de saisons au plus haut niveau et pourrait faire de ce record un objectif de fin de carrière. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’à la fin de la saison, l’Argentin pourrait prolonger l’aventure, selon la tendance actuelle. Et notamment pour pouvoir continuer de faire trembler des filets en Ligue des Champions, pour aller chercher le record de son meilleur ennemi, CR7. Une raison supplémentaire de rester au PSG, un argument parfait pour Luis Campos.

Écrire l’histoire avant de raccrocher

Pour les champions de la trempe de Messi et Cristiano Ronaldo, ces records n’ont absolument rien d’anodin. Mieux que personne, ces stars savent que les records écrivent l’histoire et qu’il sera très, très difficile de les battre. Et même si de nouveaux joyaux comme Kylian Mbappé et Erling Haaland explosent, il faut ajouter aux performances la longévité. Lionel Messi sait qu’il n’est pas éternel, et voit par l’exemple la trajectoire descendante de Cristiano Ronaldo. Les deux prochaines saisons seront sûrement les deux dernières de sa carrière européenne. Avant de rejoindre la MLS et l’Inter Miami de David Beckham, le sextuple Ballon d’Or a encore un peu de boulot pour mettre le plus haut possible tous ses records. Ligue des Champions, Ballons d’Or et nombre de buts marqués : tout est bon à prendre !