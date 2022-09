Le Top 5 des joueurs qui réussissent le meilleur démarrage en Ligue 1

Ils sont les grands gagnants de ce début de saison de Ligue 1 avec un démarrage canon. Affûtés, inspirés et efficaces, les voilà prêts à réaliser un grand exercice 2022-2023.

Neymar, le retour de la star

Dans une forme étincelante depuis le début de la saison de Ligue 1, Neymar impressionne comme jamais au PSG. La grande star brésilienne est très précieuse et Christophe Galtier veut absolument préserver Neymar au maximum. Auteur de sept buts en six matches de Championnat cette saison, ses performances sont irréprochables et c’est une superbe nouvelle au moment d’entamer la campagne européenne en Ligue des champions.

🔴📊Mbappé et Neymar ont joués 122 matchs ensemble durant leurs carrière 🏟Sur ces 122 matchs : 🇫🇷98 buts

🇧🇷89 buts 🇫🇷46 passes décisives

🇧🇷49 passes décisives 🇫🇷➡️🇧🇷20 passes décisives de Mbappé à Neymar

🇧🇷➡️🇫🇷24 passes décisives de Neymar à Mbappé pic.twitter.com/gm3OJs8qYP — 📊Mbappé DataBase📊 (@StatsKMbappe) September 4, 2022

Nuno Tavares, nouvelle pièce maîtresse à l’OM

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares réalise un début de saison excellent avec l’OM et il a vite fait partie des joueurs incontournables de l’effectif d’Igor Tudor. Solide en défense, il est très rapide et est capable de bien lancer les mouvements offensifs. Joueur très technique dans les contacts, Nuno Tavares est même capable de jouer des deux pieds et il a réussi à inscrire trois buts depuis le début de la saison, participant au bon début de l’OM en Championnat.

Florian Sotoca, le buteur lensois

Alors que le RC Lens continue son incroyable parcours depuis l’année dernière, le club peut compter sur son buteur Florian Sotoca pour enchaîner les belles prestations. Auteur d’un triplé lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest, l’attaquant est l’un des deux principaux architectes de ce début de saison tonitruant des Lensois. Troisième au classement juste derrière le PSG et l’OM, Lens montre qu’il faudra compter sur lui en Championnat cette saison. Florian Sotoca, lui, en est déjà à cinq buts en cinq matches.

Florian Sotoca : l’apogée à 31 ans ? Auteur d’un début de saison canon, l’offensif du RC Lens apparaît comme l’un des joueurs le plus dangereux des 5 grands championnats. Grand acteur de l’excellent début de saison lensois, pourra-t-il maintenir ce rythme ? pic.twitter.com/qIIhiP6MOy — Data’Scout (@datascout_) September 2, 2022

Folarin Balogun, le bonbon de Reims

C’est la très bonne pioche de Reims cet été. Sous contrat avec Arsenal, Folarin Balogun a été prêté une saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il démarre fort sous ses nouvelles couleurs ! Avec cinq buts lors des six premiers matchs, l’attaquant rémois a vite pris ses marques… Il va falloir confirmer pour que l’embellie ne soit pas juste une histoire d’été mais le talent semble être là…

⚽️ Pour bien débuter la semaine, on vous partage ce petit échange sympa entre Thierry Henry et Folarin Balogun qui lui confie ses objectifs en Ligue 1. Encore bravo à lui pour son début de saison et n’oubliez pas, future is bright Gooners 🔴⚪️pic.twitter.com/iCoZdZjsXh — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) September 5, 2022

Tetê, pépite brésilienne de l’OL

Dans la tradition des joueurs brésiliens à l’OL, Tetê est une jeune pépite qui n’a pas mis longtemps avant de convaincre. En prêt depuis le Chakhtar Donetsk depuis fin mars, Tetê a prolongé d’une saison avec l’OL et il se révèle comme l’un des meilleurs éléments. Auteur de quatre buts en quatre matches de Championnat cette saison, le jeune Brésilien de 22 ans impressionne et l’OL peut compter sur lui pour ne pas perdre le contact avec les leaders du Championnat.