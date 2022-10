Le Top 3 des joueurs qui pourraient quitter la Ligue 1 en janvier

Le Mercato d’hiver prendra le relai de la Coupe du Monde. Avec lui, l’opportunité pour certains talents de Ligue 1 de quitter le nid pour voler vers d’autres cieux.

1/ Kylian Mbappé

Il semble difficile de ne pas évoquer le cas Kylian Mbappé dans ce top. Malgré la prolongation du numéro 7 parisien au PSG en mai dernier, les récentes révélations de Marca ont totalement relancé la possibilité d’un départ de l’attaquant français vers le Real Madrid. En raison de plusieurs désaccords avec sa direction et d’une incompréhension tactique avec Christophe Galtier concernant son nouveau rôle de « pivot », le natif de Bondy souhaiterait même quitter le club de la capitale dès le mois de janvier 2023. Une opération qui s’avère toutefois délicate puisque Kylian Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 (+ une année d’option). Toutefois, le joueur et ses conseillers envisageraient de casser son contrat. Pour réaliser une telle manœuvre, ces derniers devraient prouver l’existence d’une faute grave liée à la campagne de cyberharcèlement dont aurait été victime Kylian Mbappé selon les révélations de l’enquête de Médiapart. Un autre cas de figure serait également envisagé par le clan Mbappé à savoir le versement au PSG du montant de son salaire jusqu’à la fin de son contrat. Si le Real Madrid est évidemment le club qui se distingue pour accueillir Mbappé, les merengues ne se sont pour l’instant pas positionnés dans ce dossier. Une affaire qui agitera assurément le mercato hivernal.

2/ Gerson

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Flamengo, Gerson a été un des éléments forts de l’OM de Jorge Sampaoli lors de la saison 2021-22. Auteur de 35 matchs pour 9 buts et 4 passes décisives, la première saison du Brésilien au sein de la Ligue des Talents a été convaincante. Toutefois, le joueur de 25 ans ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor. Malgré ses 8 apparitions et ses 2 buts en championnat depuis le début de la saison, Gerson se cantonne à un rôle de supersub. Une positionne frustrante pour un élément offensif performant. Alors que l’OM a été très actif lors du mercato estival, Pablo Longoria entend toujours dégraisser l’effectif afin de renflouer les caisses de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2026, le départ de Gerson a été envisagé cet été et devrait être reconduit cet hiver. Alors que sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros par le site Transfermarkt, Pablo Longoria serait disposé à vendre le Brésilien en cas d’offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Pour le moment, aucun club ne se détache pour le recrutement de l’ancien de l’AS Roma tandis qu’un retour au pays serait possible.

L'OM ne serait pas contre une grosse vente de Gerson 🇧🇷, qui a du mal avec le système actuel. Mais il ne sera pas bradé. #TeamOM Le phocéen. pic.twitter.com/VQISFOuI0i — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 11, 2022

3/ Jonathan David

Acteur offensif majeur de ces dernières saisons de Ligue 1, Jonathan David poursuit sa progression au LOSC et ne cesse d’impressionner à chaque rencontre. Grand espoir du football canadien, l’attaquant de 22 ans a rejoint le Nord en aout 2020 et s’est rapidement imposé sur le front de l’attaque des Dogues. 6e meilleur buteur la saison passée avec 15 réalisations, l’international canadien confirme et fait parler ses qualités de finisseur en témoigne ses 9 buts en 11 matchs de championnat. Un très bon bilan qui lui permet de se partager la première place du classement des buteurs en L1 avec Neymar. Evidemment, ses très bonnes performances ne sont pas passées inaperçues en Europe où des grosses écuries comme le Bayern Munich et Chelsea ont déjà pisté le jeune joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Lille, la valeur marchande de Jonathan David est estimée à 45 millions d’euros tandis que le LOSC en réclamerait 50 millions. Dans un groupe particulièrement relevé (Belgique – Maroc – Croatie – Canada), le natif de Brooklyn aura l’opportunité de briller cet hiver lors de la Coupe du Monde face à des équipes très compétitives, de quoi de distinguer de nouveau auprès des recruteurs.