LOSC : Ounas et un champion d’Europe en approche

A quelques heures de la fin du mercato estival, le LOSC est sur tous les fronts et devrait rapatrier Adam Ounas du Napoli. Mais ce n’est pas tout car André Gomes est aussi ciblé, le deal est proche d’aboutir. Crédit photo : Spi / Icon Sport.

Le LOSC a fait pas mal de jolis coups durant cette période des transferts, mais ce n’est pas pour autant que les Dogues comptent s’arrêter. Après avoir recruté, le Brésilien Ismaïly du Shakhtar, Mohamed Bayo de Clermont, Rémy Cabella, c’est un autre ancien de la Ligue 1 qui est attendu de pied ferme. Un peu plus de deux ans après le départ de Victor Osimhen au Napoli, Adam Ounas s’apprête à emprunter le chemin inverse. D’après les informations du quotidien L’Équipe, l’ailier algérien de 25 ans sera bientôt un nouveau joueur lillois. Les discussions battent bon train et tout est bouclé sous réserve de la visite médicale.

Ounas, déception à Naples

L’Algérien formé aux Girondins de Bordeaux tient là une occasion en or de relancer sa carrière. Depuis son transfert de l’autre côté des Alpes, l’attaquant champion d’Afrique avec l’Algérie en 2019 a enchaîné les désillusions. Souvent touché par des pépins physiques, il n’a jamais eu le temps de vraiment s’installer avec les Partenopei. Depuis trois ans, il a fait trois prêts successifs à Nice, Cagliari et Crotone mais en vain.. L’international algérien au 19 sélections et 5 buts va s’engager avec Lille pour deux saisons plus une en option. Adam Ounas veut revenir en France, la preuve puisqu’il a accepté de baisser son salaire. L’opération devrait coûter au LOSC un peu moins de trois millions d’euros ainsi qu’un pourcentage à la revente de 50 %. Avec Naples, Ounas c’est 7 buts en 62 matchs, on a connu mieux.

🔴⚪️ Adam Ounas, au LOSC c’est bouclé!

Contrat de 2 ans plus une année en option pour l’international algérien de retour en Ligue 1 #mercato pic.twitter.com/iagkNdnRFy — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 1, 2022

André Gomes, la surprise du chef

Personne ne l’a vu venir et pourtant…Le LOSC veut à tout prix renforcer son milieu de terrain. Cet été, les Dogues ont perdu des atouts majeurs comme Xeka, parti libre, Renato Sanches parti au Paris Saint-Germain, ou Amadou Onana parti à Everton, le club en question d’André Gomes. Selon les informations du quotidien sportif, des discussions ont eu lieu entre les Dogues et les Toffees pour le milieu de terrain de 29 ans, champion d’Europe avec le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Fonte en 2016. D’après la presse anglaise, dont Sky Sports, le Portugais serait actuellement en route pour Lille pour compléter le deal. Un prêt sans option d’achat est évoqué.

BREAKING: Andre Gomes is in talks to join Lille with the player travelling to France to complete a deal with the Ligue 1 side 🇫🇷 pic.twitter.com/VqN2xnBvb7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2022

Le milieu portugais est très expérimenté et a pu passer dans de grandes institutions comme le Valence FC, le Benfica et le Barça. Son contrat avec Everton prend fin en 2024. Mis à part un prêt, les Dogues seront obligé de donner un bon chèque aux Blues s’ils veulent ramener André Gomes à la maison. Estimé à 18 millions d’euros de valeur marchande par Transfermarkt, l’international portugais aux 29 sélections peut se laisser tenter par la découverte d’un nouveau championnat et par la présence de plusieurs portugais au sein du groupe lillois : Tiago Djalo, José Fonte et l’entraîneur Paulo Fonseca. La direction nordiste n’a plus que quelques heures pour conclure le deal. Verra-t-on la naissance du duo Angel Gomes – André Gomes dans l’entrejeu des Dogues ?