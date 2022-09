Monaco : Ça bouge pour Fofana, Sangaré pour le remplacer ? (INFO Média Foot)

Courtisé l’été dernier, Youssouf Fofana est toujours fortement suivi par les clubs européens. Son départ reste un sujet d’actualité pour les mois à venir. Monaco le sait et songe déjà à un profil pour le remplacer…

Si l’AS Monaco se régale à voir émerge Mohamed Camara (22 ans) au milieu du terrain, la Principauté n’oublie pas les performances récentes de Youssouf Fofana, autre pépite du club (23 ans). Un talent arraché à Strasbourg pour 15 millions d’euros qui aurait pu déjà quitter le Rocher cet été. Les offres à hauteur des attentes de l’ASM ne sont pas venues, le dossier a donc été refermé. Mais selon nos sources, le cas de Fofana est toujours un sujet en coulisses… Le Borussia Dortmund, notamment, surveille attentivement sa progression. A l’été 2023, il y a de fortes chances de voir l’écurie allemande revenir frapper à la porte monégasque.

Youssouf Fofana sur les meilleurs résultats de Monaco à l’extérieur plutôt qu’à domicile :

“Bah on est un peu à domicile là (à Nice) 😂. Je rigole. On a plus de soutien à l’extérieur. Mais si on a du mal à prendre des points à domicile… c’est parce que c’est mental je pense.” pic.twitter.com/hFWtDSZOlx

— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 4, 2022