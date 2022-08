Le PSG se retire une grosse épine du pied !

Layvin Kurzawa va enfin quitter le Paris Saint-Germain contre toute attente. Le latéral français va s’engager avec Fulham. Crédit photo : Matthieu Mirville/Icon Sport.

Gros ouf de soulagement pour le duo Galtier–Campos ainsi que pour Nasser Al-Khelaïfi. Il était l’un des dossiers les plus compliqués à gérer avec Mauro Icardi. Layvin Kurzawa va bien faire ses valises après sept années passées dans le club de la capitale. D’après L’Équipe, l’arrière gauche de 29 ans a trouvé un accord avec Fulham, promu en Premier League. « Les derniers détails entre le club parisien et son homologue anglais ont été réglés mardi après-midi. Le prix de la transaction n’est pas encore connu. L’arrivée du latéral gauche est un choix de Marco Silva, l’entraîneur des Cottagers » a déclaré le quotidien sportif. L’ancien monégasque était sous contrat au PSG jusque juin 2024. Nuno Mendes, Juan Bernat ont aussi scellé le sort de l’intéressé.

Kurzawa, un temps de jeu ironique

Arrivé au Parc des princes en 2015 comme un jeune très prometteur et contre 25 millions d’euros, Layvin Kurzawa devrait partir pour une somme beaucoup moins clinquante. Catalogué comme un indésirable, l’international tricolore (13 sélections, 1 but) n’est plus habitué à fouler une pelouse. La preuve puisque plus le temps passe et plus son temps de jeu se dégrade. Lors de la saison 2021/2022, le natif de Fréjus n’a joué que 9 petites minutes. Et c’était lors du premier match de la saison, dans le cadre du Trophée des champions. Layvin Kurzawa cire le banc depuis plus d’une année et n’a plus joué un match de Ligue 1 depuis le 9 mai 2021. Constat identique en Ligue des champions.

Laywin Kurzawa is just waiting for final green light from PSG to fly to London and complete his move to Fulham, now it’s almost agreed as revealed earlier today. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC Kurzawa could fly to London on Wednesday — it’s gonna be a permanent move. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

Reprolongé en 2020

Oui Layvin Kurzawa n’est plus désiré au Paris Saint-Germain mais pour autant il ne souhaitait pas quitter le club de la capitale. Et cela se comprend car il n’aurait pu avoir plus ailleurs qu’au PSG. Sûrement la faute de Leonardo qui a souhaité prolonger le contrat de l’ancien monégasque en juin 2020, alors en fin de contrat. Jackpot pour Kurzawa qui a prolongé son bail pour quatre ans et qui, en plus de cela, s’est vu offrir une belle revalorisation salariale l’amenant à trois millions d’euros annuels. Alors que le mercato s’apprête à fermer ses portes d’ici 24 heures, le groupe 2 du PSG, composé de jeunes et d’indésirables, réduit considérablement ! Une bonne nouvelle en interne.