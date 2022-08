Draxler, Paredes…Le vestiaire se vide au PSG

Le dégraissage continue au Paris Saint-Germain puisque Julian Draxler va bel et bien quitter la capitale à quelques heures de la fin du mercato estival. Même dénouement pour Leandro Paredes en Italie. Crédit photo : Anthony Dibon/Icon Sport.

Le grand ménage continue au Paris Saint-Germain. Tous les joueurs catalogués comme indésirables sont partis ou sont en train de faire leur valise. Alors que le mercato s’apprête à fermer ses portes d’ici 24 heures, le groupe 2 du PSG, composé de jeunes et d’indésirables, réduit considérablement ! Une bonne nouvelle en interne.

Écarté depuis plusieurs semaines du groupe de Christophe Galtier, Julian Draxler était à part du groupe 2 ce mardi et risque de ne plus y retourner. La tendance est à un départ au Benfica Lisbonne dans ces dernières heures de mercato. D’après le quotidien portugais Record, l’ailier gauche de 28 ans est déjà au Portugal pour y passer sa visite médicale. Le club parisien et la direction portugaise ont déjà trouvé un accord concernant Julian Draxler. Il n’y a toujours aucune indication sur le montant du transfert de l’Allemand à Benfica, futur adversaire du PSG en Ligue des champions. Poussé dehors par la nouvelle direction parisienne, Julian Draxler n’a toujours participé à aucun match cette saison.

Agreement in principle between Paris Saint-Germain and Benfica for Julian Draxler. Loan move, player already in Portugal to check contracts and sign right after medical. 🚨🔴 #Benfica

PSG hope to complete both Kurzawa to Fulham & Draxler to Benfica deals tonight. pic.twitter.com/HO0z2Ki94C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022