Mbappé, Pepe, Osimhen… Luis Campos a trouvé son prochain trésor en attaque ! 

Déterminé, Luis Campos n’a pas fini de concrétiser ses plans afin d’offrir au PSG le plus beau des effectifs. Avec l’arrivée d’Hugo Ekitike au sein du club de la capitale, le conseiller portugais semble satisfait du renforcement de l’équipe côté attaque. Des plans pour l’hiver prochain sont déjà dans la tête de Campos.

Le mercato estival du PSG est très animé et Luis Campos pense déjà à la suite. Après l’arrivée de Mukiele en défense et de Vitinha au milieu de terrain, c’est Ekitike qui est venu en renfort de l’attaque durant l’été. Le joueur français de 20 ans sera donc bien présent pour épauler le trio d’attaque Neymar-Messi-Mbappé. Mais Luis Campos a encore d’autres plans pour la suite du projet du PSG. Si les Parisiens veulent remporter la Ligue des Champions, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. Reconnu comme l’un des meilleurs recruteurs, il s’est distingué à de nombreuses reprises en Ligue 1 par les décisions qu’il a su prendre pour faire venir certaines futures pépites.

Un dénicheur de pépites

Même s’il garde encore une multitude de plans dans sa tête, Luis Campos est connu en France pour un certain talent. En effet, il a souvent recruté des jeunes joueurs pour leurs qualités, des choix qui se sont souvent révélés justes. Il est à l’origine de l’explosion de Kylian Mbappé à Monaco ou de celles de Nicolas Pépé et Osimhen à Lille. De véritables pépites qui ont su attirer les plus grands clubs d’Europe puisque si Mbappé est parti à Paris, Pépé est depuis 2019 attaquant à Arsenal et Osimhen joue à Naples. Le conseiller du club de la capitale voit en Ekitike un destin similaire. Sûr de son choix, Luis Campos pense que le jeune Français pourrait se révéler dans les semaines à venir, malgré un temps de jeu pas toujours très important. A 20 ans, il a l’occasion de montrer ses forces, lui qui a assuré n’avoir peur de rien.

💎 | Nuno Mendes 🇵🇹 & Hugo Ekitike 🇫🇷 font partie des 60 nommés pour le trophée du Golden Boy 2022 (qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe) 👏#PSG #GoldenBoy2022 pic.twitter.com/Cv0uFOVKPx — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2022

Un remplaçant de Mbappé

Luis Campos voit même en Hugo Ekitike beaucoup plus que ça : il attend de lui de remplacer Kylian Mbappé quand celui-ci partira. Avec l’expérience qu’il va prendre dans les prochains mois, Ekitike peut vraiment s’imposer comme l’un des meilleurs talents d’Europe selon Campos. Mais le plan de ce dernier ne s’arrête pas là. Luis Campos aurait déjà des vues sur un autre joueur pour pallier le départ de Mbappé à la fin de la saison au mieux. Et selon les rumeurs, c’est un joueur que Christophe Galtier et Campos connaissent très bien : Victor Osimhen. La suite de l’aventure d’Ekitike avec Paris nous dira si le conseiller du PSG a encore eu le nez fin.