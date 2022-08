Le PSG rêve de Théo Hernandez (INFO Média Foot)

Après avoir déniché la pépite Nuno Mendes, le PSG continue de construire son équipe de rêve pour les années à venir. Et dans l’esprit de Luis Campos, il y a un joueur à faire absolument pour le couloir gauche : Théo Hernandez.

Dans la famille Hernandez, le PSG a déjà tenté de mettre la main sur Lucas. Défenseur central du Bayern Munich, pas vraiment indiscutable en Bavière, le Français a vu ses dirigeants sortir les griffes pour rembarrer Paris. Hors de question de vendre un joueur acheté 80 millions d’euros… Et ce malgré l’arrivée cet été de Mathijs de Ligt en provenance de la Juventus Turin. Mais qu’à cela ne tienne, Lucas Hernandez n’est pas l’unique membre de la famille à faire saliver le PSG…

Luis Campos adore Théo Hernandez



Selon nos infos, plus que Lucas Hernandez, Luis Campos est fan de son frère Théo, qui évolue au Milan AC. Dans son profil de latéral gauche, capable de se projeter vers l’avant et de dégager une puissance phénoménale, le Français est l’un des rêves du nouveau directeur sportif du PSG. Et dans le nouveau système que Christophe Galtier va mettre en place, avec trois axiaux derrière et deux pistons sur les côtés, Théo Hernandez serait le profil idéal à gauche. Plus que Nuno Mendes ? Certains, à Paris, ne sont pas loin de le penser.