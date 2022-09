OM – Rennes : Ce Rennais que tout le Vélodrome attend de pied ferme…

Légende du Stade Vélodrome, Steve Mandanda revient pour la première fois à l’OM sous d’autres couleurs. En grande forme, le gardien français sera attendu par tout le peuple phocéen. Pour un dernier hommage ?

Alors que l’OM commence un peu à déchanter après son formidable début de saison en Ligue 1, le club reçoit le Stade Rennais à domicile ce dimanche dans le cadre de la huitième journée. Pour gommer la désillusion de la Ligue des champions de la défaite contre l’Eintracht Francfort, les Marseillais retrouveront sur le terrain leur ancienne légende dans les cages, Steve Mandanda. Ancien capitaine de l’OM, Mandanda a rejoint Rennes cet été alors que son contrat avec son club de cœur s’est terminé. Laissé libre, il a signé un contrat avec le club breton jusqu’en 2024, à 37 ans. Pour la première fois de sa carrière, il sera bien dans les cages au Vélodrome… mais dans l’équipe adverse.

Gueye sur le retour de Mandanda : “On sait ce qu’il a fait pour le club, l’amour qu’il a encore pour le club. J’espère que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui” #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) September 16, 2022

Un accueil de fou dimanche ?

Dans sa carrière professionnelle, Steve Mandanda n’a quasiment connu que l’OM. Gardien de légende du club de la Canebière, il a finalement été remercié cet été, alors que son contrat touchait à sa fin. A 37 ans, le natif de Kinshasa arrive au bout de sa carrière. Dimanche, il rejouera pour la première fois depuis la fin de la saison dernière au Vélodrome, stade dans lequel il a souvent été applaudi, adulé. Et justement, nul doute que les supporters marseillais lui réserveront un accueil incroyable, à la mesure de la légende qu’il a été pour l’OM. Avec plus de 600 matches sous les couleurs de l’OM, Steve Mandanda est de loin le joueur le plus capé de l’histoire du club et son histoire a duré pendant près de 15 ans.

Dimanche c’est le retour de Steve Mandanda au Stade Vélodrome. Ça va vous faire quoi de le voir avec un autre maillot que celui de l’OM ? pic.twitter.com/BCBrmH5Dve — (@Vincent_1393) September 15, 2022

Un départ surprise

En véritable légende du club, personne ne pensait que Steve Mandanda allait quitter le club cet été, malgré la fin de son contrat. Mais le Français l’a bien compris : en restant à Marseille, il n’aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. En fin de carrière, Mandanda a finalement rejoint Rennes pour disputer des matches et il attend sûrement avec impatience cette rencontre, comme il a déclaré : « Dire que je n’y pense pas, ce serait mentir ». L’ancien gardien marseillais s’attend à un moment inoubliable.