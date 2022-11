Le Portugal courtise Malo Gusto (OL) (INFO Média Foot)

Après s’être révélé sous les couleurs de l’OL, son club formateur, Malo Gusto commence à éveiller des intérêts du côté du Portugal… Pour un transfert ? Non, selon nos infos, c’est la sélection nationale qui pense à lui.

Malo Gusto fait partie des derniers talents à avoir émerger de la toujours très solide académie lyonnaise. Un centre de formation parmi les plus prolifiques du Monde qui permet à l’effectif d’être régulièrement nourri par des talents made in OL. Sur son côté droit, Malo Gusto tire son épingle du jeu et s’installe désormais comme un vrai titulaire en puissance. Et l’arrivée de Laurent Blanc ne fait que confirmer la tendance, dans un rôle de piston qui lui permet de renouer avec ses premiers amours (avant d’être positionné latéral droit, il évoluait au milieu du terrain).

[#OMOL] Malo #Gusto vous donne rendez-vous ce soir sur les coups de 20h45 🔥🔴🔵 📹 Insta du joueur#TeamOLpic.twitter.com/dcGT0ktscu — Social Gones (@SocialGones) November 6, 2022

Dans le viseur de la sélection portugaise

A 19 ans, Malo Gusto a encore une belle marge de progression et son avenir semble s’inscrire à l’OL, lui qui dispose d’un contrat allant jusqu’à juin 2024. Si plusieurs clubs européens commencent sérieusement à le surveiller, comme Manchester United notamment, Malo Gusto est également au cœur d’un autre sujet que le mercato… Selon nos infos, les responsables de la sélection portugaise commencent sérieusement à se pencher sur son cas. Né en France, Malo Gusto a des origines portugaises et peut donc prétendre à porter les couleurs de la Seleçao. Une offensive lusitanienne pour tenter de le convaincre de porter les couleurs rouge et verte commence à se dessiner… Tandis que l’équipe de France s’appuie pour le moment sur Jonathan Clauss (30 ans) et se cherche désespérément un joueur d’avenir à ce poste « sinistré ».