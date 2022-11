L’OL va dégainer pour… Toko-Ekambi (INFO Média Foot) !

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Karl Toko-Ekambi devrait prochainement recevoir une proposition de l’Olympique Lyonnais pour prolonger.

Souvent décrié, souvent efficace… C’est le paradoxe Karl Toko-Ekambi. A 30 ans, l’attaquant lyonnais continue pourtant de se monter important pour les Gones. Cette saison, son compteur affiche 4 buts et 1 passe décisive en 13 rencontres de Ligue 1. Très utilisé en début de saison par Peter Bosz, KTE n’est toutefois pas à la fête depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Comme Tetê, Karl Toko-Ekambi patiente sagement sur la touche et se contente d’entrée en jeu. A quelques heures de l’olympico OM-OL, sauf surprise, il ne sera pas non plus aligné d’entrée.

Pour autant, l’OL souhaite lui proposer de rester.

Une offre à venir

Selon les infos exclusives de Média Foot, l’OL envisage de passer à l’action très prochainement pour Karl Toko-Ekambi. Son bail actuel court jusqu’en juin 2024. Les dirigeants lyonnais souhaitent ne pas trop attendre avant de lui transmettre une offre et verrouiller sa situation avant l’été 2023. Nos sources indiquent qu’en interne, l’offensive est imminente, l’OL va dégainer une offre pour son attaquant camerounais.

Pas impossible de voir les Lyonnais accélérer avant la Coupe du Monde, que Karl Toko-Ekambi va disputer avec le Cameroun. Héros de la qualification lors du match contre l’Algérie, Karl Toko-Ekambi avait inscrit le but vainqueur dans les prolongations (120+4). Aux côtés d’un Eric Choupo-Moting en feu, les Lions Indomptables pourraient créer la surprise dans leur groupe avec la Suisse, la Serbie et le… Brésil.