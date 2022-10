OL : Ce vieux rêve de Jean-Michel Aulas ne verra malheureusement jamais le jour…

Sur le point de vendre son club, Jean-Michel Aulas rêvait de pouvoir faire revenir Karim Benzema à l’OL avant que chacun d’eux ne prenne leur retraite. Mais le Ballon d’Or a parlé : c’est au Real Madrid qu’il raccrochera et nulle part ailleurs !

Présent lors de la cérémonie du Ballon d’Or pour voir Karim Benzema soulever cette prestigieuse récompense, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de féliciter l’académie de son club, l’Olympique lyonnais. Avant de rejoindre avec le succès que l’on connaît le Real Madrid, c’est bien à Lyon que tout a commencé pour Benzema. Ravi qu’un de « ses » joueurs parvienne à atteindre un tel succès dans le milieu du football, le très célèbre président n’a jamais caché qu’il avait envie que le Français revienne un jour jouer à l’OL. Mais le nouveau Ballon d’Or a vite répondu aux questions concernant son avenir.

Une récompense incroyable pour un ancien Lyonnais

Natif de Lyon, Karim Benzema a logiquement rejoint le centre de formation de l’OL à l’âge de 10 ans pour ne plus le quitter jusqu’en 2009. Déjà impressionnant en junior, il se révèle avec l’équipe réserve au début de sa carrière professionnelle, jusqu’à signer son premier contrat avec Lyon. Attaquant de talent, il participe aux quatre derniers titres de Champion de France du club et sa carrière prend un tout autre tournant quand il part pour le Real Madrid en 2009. Véritable pilier de l’attaque madrilène, il n’a pas quitté le club depuis et semble vouloir terminer sa carrière là-bas.

Benzema : « Je prendrai ma retraite au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre option. » pic.twitter.com/7ZfrylJYV4 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 17, 2022

Un rêve impossible

Pour Jean-Michel Aulas, cette distinction veut dire beaucoup pour la carrière exceptionnelle d’un joueur qui a commencé dans son club. Visiblement toujours proche du nouveau vainqueur du Ballon d’Or, il a toujours espéré un retour de son prodige à l’OL. Mais Karim Benzema a logiquement été interrogé sur son avenir après avoir reçu sa récompense, et les espoirs d’Aulas ont vite disparu. Le Français de 34 ans a annoncé : « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi ». Une affirmation claire qui ne laisse pas place au doute, a priori.