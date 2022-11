Le PSG va tenter le coup pour Osimhen (INFO Média Foot) !

Si le PSG ne lâche pas du tout le dossier Rafael Leao, Luis Campos songe également à une autre de ses trouvailles : Victor Osimhen. Et une offensive parisienne est à prévoir…

La détermination du PSG à trouver un défenseur central cet hiver est aussi forte que celle de Luis Campos à mettre la main sur un nouvel attaquant. Christophe Galtier manque en effet d’un atout offensif, l’unique option se résumant à un jeune et peu expérimenté Hugo Ekitike. Paris cherche donc activement un numéro 9 et la perspective du mercato d’hiver pourrait clairement être une fenêtre de tir pour l’écurie parisienne…

Osimhen, une priorité

Sur la short-list de Luis Campos, on retrouve bien évidemment Rafael Leao. Média Foot vous a révélé en exclusivité, l’été dernier, le vif intérêt des Parisiens pour l’attaquant portugais du Milan AC. Déniché par Luis Campos, Leao est toujours une priorité pour le PSG. L’info a d’ailleurs été confirmée par plusieurs médias bien après les révélations de Média Foot. Mais il y a un autre nom qui prend de l’ampleur en coulisses… Il s’agit de Victor Osimhen, lui-aussi une trouvaille de Luis Campos quand il était aux commandes du LOSC.

Victor Osimhen has now scored more Serie A goals than any other Nigerian player in the competition's history. Super Eagle. 🇳🇬 pic.twitter.com/2z0fOhzNI2 — Squawka (@Squawka) November 5, 2022

Le paquet sur Osimhen ?

Attaquant de pointe, capable d’évoluer très haut et d’être une tour de contrôle précieuse, Victor Osimhen est le candidat idéal pour le PSG. D’autant plus que son efficacité est à la hauteur de ce que Paris peut proposer. A bientôt 24 ans, le Nigérian confirme du côté de Naples sa capacité à évoluer au niveau européen. Et selon nos sources, Luis Campos estime qu’il dispose d’une marge de progression capable d’être exploitée, encore plus dans l’équipe qu’il souhaite mettre en place à Paris. Car pour 2023-2024, le technicien portugais aspire à mettre en place de nouveaux changements, poursuivant ainsi le profond chantier entrepris l’été dernier, sous la houlette d’un Christophe Galtier en phase avec son « directeur sportif ». Les deux hommes envisagent notamment de se séparer d’une des trois stars offensives de cette saison (Mbappé, Messi ou Neymar). Pour deux raisons. La première est financière, Paris a besoin de se donner de l’air pour avoir de l’agilité sur les prochains mercato. Et sportivement, pour accorder plus de place à la dimension collective qu’aux talents individuels, encore trop ancré dans le vestiaire cette saison.