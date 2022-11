Lyon – Nice : Laurent Blanc déjà dans le dur ?

Malgré une belle dynamique autour de son retour aux affaires, Laurent Blanc doit encore faire ses preuves avec l’OL.

La victoire contre Nice pourra faire du bien à tout le monde. Mais surtout à l’entraîneur lyonnais…

Logiquement défait (0-1) par l’OM lors de la dernière journée de championnat, l’OL a rechuté après deux victoires consécutives face à Montpellier et Lille et pointe à une décevante 8e place de Ligue 1. Avant la longue trêve hivernale, les hommes de Laurent Blanc sont déjà dans l’obligation de l’emporter ce vendredi face à Nice pour rester dans la course à l’Europe.

Le wagon de tête n’attend pas l’OL

La 8e place de l’OL lors de la saison 2021-2022 a privé le club du Rhône de toute compétition européenne.

Un terrible échec sportif pour un club français mythique qui patine depuis plus d’un an. Pour tenter de redynamiser le tout, Laurent Blanc a succédé à Peter Bosz en octobre dernier. Ce vendredi il entamera son cinquième match sur le banc de l’OL face au Gym avec une obligation de résultat. L’objectif de l’OL est de retrouver l’Europe. Or, le club du Rhône compte déjà 7 points de retard sur la cinquième place, première position européenne du championnat. Une défaite avant la longue trêve hivernale pèserait sur le moral des troupes mais distancerait encore plus l’OL de l’Europe.

Quatre matches pour Laurent Blanc. On va lui laisser la saison quoi, non ? Bosz a eu un an et demi.. #OMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 6, 2022

Un bilan encourageant au vu du calendrier

Pour l’instant, le bilan du champion du monde 98 sur le banc lyonnais est de 2 victoires et de 2 défaites. Mitigé au premier abord mais plutôt encourageant compte tenu du contenu proposé par les gones (à l’exception de l’olympico) mais surtout du calendrier difficile. En effet, pour sa première, Laurent Blanc a fait face à des Rennais flamboyants (2-3) avant d’enchaîner deux victoires consécutives rassurantes face au MHSC et au LOSC, concurrent direct pour l’Europe. Face au Gym ce vendredi, un nouveau test attend Laurent Blanc et ses hommes contre des Niçois (9e) de plus en plus performant et également dans l’obligation de l’emporter pour rester dans la course à l’Europe.