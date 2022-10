OL : Ce coup de maître signé Laurent Blanc !

Laurent Blanc a totalement relancé l’OL en l’espace de deux matchs. Et notamment en remettant sur le devant de la scène un Houssem Aouar transformé.

Propulsé à la tête de l’OL il y a deux semaines, Laurent Blanc espère donner aux dirigeants lyonnais l’assurance de redevenir une équipe compétitive en Ligue 1. L’ex-sélectionneur des Bleus a déjà convaincu lors des deux premiers matches sous sa direction, malgré une défaite pour une victoire. En remplaçant Peter Bosz, Laurent Blanc a ainsi bousculé une hiérarchie déjà établie, en permettant à d’autres joueurs de s’exprimer différemment. L’OL, huitième de Ligue 1 après les douze premières journées, peut commencer à entrevoir une remontée parmi l’élite, alors que le club compte maintenant dix points de retard sur le podium. De bon augure pour le reste de la saison ?

Le gros changement : Houssem Aouar efficace

Milieu de terrain de l’OL depuis ses années en junior, Houssem Aouar n’a pas réussi à convaincre Peter Boszpuisque le Français de 24 ans n’a été titularisé qu’à une seule reprise avant l’arrivée de Laurent Blanc. Mais l’ancien sélectionneur des Bleus est arrivé pour changer ce qui n’allait pas et le principal changement est sûrement la titularisation d’Houssem Aouar. Souvent bien inspiré, Laurent Blanc a prouvé en l’espace de deux matches que le club pouvait compter sur le Français, buteur contre le MHSC. Le succès difficile obtenu contre Montpellier peut donc totalement relancer la saison des Lyonnais.

𝖫'𝗈𝗎𝗏𝖾𝗋𝗍𝗎𝗋𝖾 𝖽𝗎 𝗌𝖼𝗈𝗋𝖾 𝖽'@HoussemAouar 𝗊𝗎𝗂 𝗇𝗈𝗎𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗂𝗍 𝖻𝗂𝖾𝗇 𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾́ 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝖼𝖾 𝗆𝖺𝗍𝖼𝗁 👊 Son premier but de la saison, sur un service de @LacazetteAlex 🔥#MHSCOL pic.twitter.com/6uImpQNeaj — Olympique Lyonnais (@OL) October 24, 2022

Un retour au premier plan ?

Laurent Blanc est sûrement l’un des entraîneurs français les plus réputés et sa présence à l’OL ne peut être que bénéfique. Même s’il s’est éloigné des projecteurs depuis son départ du PSG en 2016, il a prouvé en l’espace de deux matches de Ligue 1 qu’il n’a pas perdu la main. L’OL vient donc de terminer sa série de six matches sans victoire et peut espérer viser les sommets à nouveau. Laurent Blanc est l’entraîneur de Ligue 1 ayant connu le plus de succès dans ce championnat et le club est en train de se transformer. Il reste trois matches avant la Coupe du monde, l’occasion de construire des bases solides pour la suite.