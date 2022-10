L’OL prêt à dégainer pour Elye Wahi (INFO Média Foot)

Sous le charme d’Elye Wahi, l’OL pourrait faire partie de la bataille du prochain mercato d’hiver afin de mettre la main sur l’attaquant de Montpellier.

Repris par Laurent Blanc, l’OL semble retrouver des couleurs. A l’image de Houssem Aouar, les Gones repartent sur de nouvelles bases et peuvent entrevoir une seconde partie de saison plus « positive » que la première. Pour cela, Laurent Blanc envisage quelques retouches au mercato d’hiver. Des joueurs de son choix pour insuffler un peu de fraîcheur à ce groupe qui a connu quelques difficultés ces derniers mois.

Wahi sur les tablettes lyonnaises

Offensivement, Laurent Blanc aimerait apporter un peu de nouveauté et de « folie ». Pour cela, le profil du Montpelliérain Elye Wahi semble beaucoup lui plaire. Selon nos infos, l’OL est sur le coup pour ce mercato d’hiver. Le club prépare actuellement une offensive afin de transmettre une première offre au MHSC, un club que connaît très bien Laurent Blanc. Bruno Carotti, directeur sportif du club héraultais, a démarré sa carrière professionnelle à Montpellier(1991) au moment où Laurent Blanc commençait à prendre une grande envergure dans la sienne. Deux hommes qui se connaissent très bien.

Elye Wahi ✂️✂️ 📌 Les plus beaux buts du week-end 👉 https://t.co/0ShffElhxp — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 24, 2022

Une pépite de Jorge Mendes

A 19 ans, Elye Wahi fait sensation du côté de Montpellier. Son dernier but en Ligue 1 (contre Lyon, justement) est une merveille qui a fait le tour du monde et qui lui permet d’avoir de plus en plus de courtisans… Géré par la prestigieuse écurie de Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Darwin Nunez(Liverpool), Elye Wahi ne devrait pas faire long feu dans l’Hérault. Formé au club, il vit certainement ses derniers mois au MHSC.