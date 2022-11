OM : Gerson plus que jamais proche d’un transfert en janvier…

Le divorce semble clairement entamé entre l’OM et Gerson. Après le coup de gueule du papa, le club entrouvre clairement la porte à un transfert. Et notamment parce que Frank McCourt a besoin de faire entrer de l’argent…

L’aventure de Gerson sur la Canebière est tout doucement en train de tourner au vinaigre. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien n’entre plus dans les plans de Tudor, bien décidé à ne pas faire dans la demi-mesure. Une situation qui ne s’est d’ailleurs pas arrangée à la suite des déclarations du père du joueur il y a quelques semaines : « On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato ». Même dans une période délicate comme celle que l’OM vit actuellement, Gerson ne rentre plus dans la rotation, et se contente de bouts de matchs.

Un temps de jeu famélique ces dernières semaines

Relégué dans la hiérarchie, le Brésilien ne joue presque plus sous les ordres de l’entraineur croate. Sa dernière titularisation remonte désormais à un mois, lors de la rencontre contre Ajaccio le 8 octobre dernier. Depuis, l’OM a disputé 7 rencontres, mais le polyvalent milieu de terrain n’en a démarré aucune. Pire encore, il ne jouit même pas d’un statut de supersub, puisqu’il ne cumule que 19 minutes de jeu sur cette période. Dans ce contexte, le futur de Gerson ne semble plus s’écrire dans la cité phocéenne.

Visage fermé pour Gerson, qui est une nouvelle fois sur le banc ce soir. 😬 🇧🇷 (@PVSportFR) pic.twitter.com/678AfbtX6Y — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 6, 2022

Un départ inéluctable ?

Comme annoncé par son père il y a peu, Gerson devrait bien quitter le club en janvier, pour retrouver du temps de jeu dans un autre club. Un départ serait le bienvenu du côté de la direction phocéenne, car cela permettrait de combler le manque à gagner dû à l’élimination en Ligue des Champions. Le FC Séville s’est déjà positionné pour recruter le joueur, qui devrait tout de même couter aux alentours de 20 millions d’euros. En Andalousie, Gerson pourrait retrouver un certain Jorge Sampaoli, l’entraineur qui lui avait donné un rôle central au sein de l’Olympique de Marseille la saison passée. La porte de sortie idéale pour le Brésilien.