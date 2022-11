Coupe du Monde, OM : Comment Gerson a tout perdu en quatre mois

Étincelant sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a totalement disparu de la circulation avec l’arrivée d’Igor Tudor jusqu’à quitter l’OM pour retourner à Flamengo. Retour sur un fiasco qui a peut-être couté une Coupe du Monde au Brésilien.

Tout va très vite dans le football et Gerson en est un exemple. Après une très bonne saison 2021-2022, le Brésilien s’était installé dans le onze marseillais et pouvait même prétendre à jouer la Coupe du Monde. Mais l’arrivée d’Igor Tudor a tout chamboulé. Ecarté de l’équipe marseillaise, le joueur de 25 ans ne figure pas dans la liste de Tite pour le Mondial, pourtant composée de 26 joueurs.

Un conflit fatal pour Gerson

Joueur essentiel de Sampaoli la saison dernière, Gerson a été le plus grand perdant de la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur de l’OM. Dès l’arrivée du tacticien croate, la tension était vive entre les deux hommes qui sont passés proches d’en venir aux mains pendant la préparation estivale en Angleterre. Pas les meilleures dispositions pour s’intégrer dans un groupe en reconstruction. Malgré tout, Tudor donne sa chance à Gerson en le titularisant en début de saison, avant de le reléguer à un poste de remplaçant où le Brésilien se contente de quelques minutes par match.

Gérson e Gabigol juntos novamente 🥵🥰pic.twitter.com/D84h70h1Dp — Cavalinho Do Flamengo (@cavalinho1895) November 8, 2022

La sortie fracassante du père et agent de Gerson

C’est un élément qui a assurément précipité le départ du Brésilien. En octobre dernier, Marcao, père et agent de Gerson poussait un énorme coup de gueule face à la situation sportive de son fils : « Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible », avait-il déploré dans l’Equipe avant de trancher sur l’avenir de Gerson : « On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. »

Vers un retour au pays

La rupture étant totale entre Gerson et l’OM, ce dernier devrait quitter le club cet hiver et retourner à Flamengo, son ancien club. Les deux écuries sont encore en négociations tandis que Gerson est sous contrat jusqu’en 2026. Alors qu’il aurait fait ses adieux au vestiaire marseillais, le départ de Gerson est imminent et il devrait s’engager pour 5 ans à Flamengo selon l’Equipe.