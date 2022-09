Nantes – Lens : L’heure de la revanche a sonné pour Ganago !

Transfuge du RC Lens cet été, Ignatius Ganago est l’homme en forme du côté du FC Nantes. Les retrouvailles avec son ancien club ce week-end pourraient lui permettre de prendre une belle revanche…

Avant la trêve internationale, il est important pour les équipes de Ligue 1 de bien finir pour profiter d’une période de repos forcé avant d’attaquer la suite de la saison. Opposé à son ancien club dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1 ce week-end, Ignatius Ganago pourrait permettre au FC Nantes de retrouver des couleurs. Dans une équipe touchée par la mauvaise ambiance en interne depuis quelques semaines, le Camerounais est l’homme en forme du moment chez les Canaris, plutôt en difficulté. Après une belle victoire lors de la première journée de Ligue Europa, Nantes a lourdement chuté contre Qarabag (3-0). Le prochain match de Ligue 1 doit permettre aux Canaris de rebondir.

Ganago déjà bien impliqué avec Nantes

Alors qu’il a quitté un club en plein essor à la toute fin du mercato estival, Ganago rejoint une équipe plus dans la difficulté, quinzième de Ligue 1. Mais le jeune Camerounais de 23 ans montre déjà son implication avec les Canaris, lui qui s’est déjà montré décisif depuis son arrivée. Dans un club également engagé dans une compétition européenne, Ganago apporte déjà son talent à sa nouvelle équipe. Buteur lors de la défaite 3-2 contre Lorient dimanche dernier, Ignatius Ganago en attendait plus. Interrogé après le match, il s’est montré plutôt convaincant aux micros des médias : « Il n’y a pas d’excuse, on ne doit pas perdre les matches de cette manière-là ». Une détermination qui pourrait faire beaucoup de bien au FC Nantes.

Quelle prestation d’Ignatius Ganago cet après-midi contre Lorient ! 🔥 13′ ⚽ Buteur

85′ 🎯 Passeur décisif pic.twitter.com/oWqd6Cn41R — CFOOT (@cfootcameroun) September 11, 2022

Une revanche à perdre

Le RC Lens, qui continue son magnifique parcours depuis son retour en Ligue 1 il y a deux ans, est devenu un spécialiste des bonnes recrues et a dû se débarrasser de certains joueurs pour remplir à nouveau les caisses du club. A la toute fin du mercato estival, Ignatius Ganago a été transféré au FC Nantes et ce dernier va devoir affronter son ancienne équipe très vite. Peu à peu écarté du groupe lensois lors des matches, Ganago a eu l’occasion de se relancer tout de suite avec une nouvelle équipe et peut espérer faire des dégâts ce dimanche. Malgré un trou d’air contre Qarabag en Ligue Europa, le Camerounais est l’homme en forme côté canari et sa présence sera absolument nécessaire sur le terrain.