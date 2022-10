Cristiano Ronaldo : La Coupe du Monde peut le faire basculer dans un impensable cauchemar

A la cave du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo espère bien se relancer totalement lors du prochain Mondial. Mais le risque d’une sortie de route du Portugal est là. Une déconvenue qui pourrait faire très, très mal à CR7.

Karim Benzema a obtenu son premier Ballon d’Or. Une cérémonie également marquée par l’absence de Cristiano Ronaldo, « seulement » 20e du classement. Une place inédite pour le Portugais qui n’avait plus quitté le top 6 depuis 2006. Le célèbre numéro 7 connait une période plus que délicate du côté de Manchester United, au moment où la Coupe du Monde pourrait totalement le relancer, l’effet pourrait être inverse.

Incroyable, Cristiano Ronaldo, non entré en jeu, quitte le banc de touche pour rentrer aux vestiaires avant la fin du match ! pic.twitter.com/5AaAdgqONF — Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2022

Une lente descente aux enfers

Lorsqu’il décide de quitter la Juventus pour rejoindre Manchester United en aout 2021, les observateurs du football mondial saluent une nouvelle fois la prise de risques du Portugais. Déterminé à s’imposer partout où il passe, son retour en Angleterre est un pari osé compte tenu des dernières saisons moyennes du mythique club anglais. Malheureusement à Manchester, Cristiano Ronaldo peine à convaincre. Bien qu’il soit décisif en championnat et en Ligue des champions lors de la saison 2021-22, United ne gagne rien, change régulièrement d’entraîneur, termine 6e de Premier League tandis que son parcours européen s’arrête en 1/8e de finale. Une situation inhabituelle pour Cristiano Ronaldo qui ne s’arrangera pas lors de l’exercice 2022-23.

https://twitter.com/rayenrdi2/status/1580886161891160067?s=20&t=Pwwu1Y1G650FJqzVht5WVA

De la lumière à la mise à l’écart

Lorsque Erik Ten Hag est nommé sur le banc de Manchester United, la titularisation de Cristiano Ronaldo est rapidement remise en question. Peu à peu, le tacticien néerlandais écarte le joueur de 37 ans et le relègue à une position de remplaçant. Et même de joueur mis à l’écart du groupe pour avoir refusé de rentrer en jeu… Une situation inédite pour CR7 qui n’a jamais connu cela dans son immense carrière. Avec seulement 1 but en 8 matchs de championnat, ses performances sont insuffisantes au regard de son coach qui préfère titulariser la nouvelle recrue Antony aux côtés de Rashford et Sancho.

S’il se plante au Qatar…

Bien que Cristiano Ronaldo réponde toujours présent en sélection, une Coupe du Monde manquée pourrait précipiter la fin de carrière du Portugais qui court toujours après le mondial, unique titre manquant à son palmarès. Toutefois, la Seleçao das Quinas dispose d’un effectif impressionnant et le Portugal figure clairement parmi les outsiders de la compétition. Avec 117 buts en 191 sélections, CR7 à cet hiver l’opportunité de graver un peu plus son nom dans l’histoire du football.