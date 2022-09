Cristiano Ronaldo prépare un très gros coup pour le Mondial…

En très mauvaise posture à Manchester United, Cristiano Ronaldo prend son mal en patience. Son principal objectif de la saison est ailleurs et se nomme « Coupe du Monde ». Après l’Euro, le Portugais veut ce trophée. Et ce n’est pas son manque de temps de jeu qui pourra le perturber. Au contraire, il sera frais comme un gardon !

En difficulté à Manchester United depuis plusieurs mois en raison des résultats sportifs pas à la hauteur, Cristiano Ronaldo ne se plaît plus au club anglais. Cet été, il a cherché un nouveau club pour se relancer, alors que les Red Devils ne disputent même pas la Ligue des champions cette année. Mais il est très difficile pour lui de trouver un club qui veut acheter un joueur en fin de carrière, même s’il s’agit de CR7, un club capable de mettre une grosse somme pour s’offrir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Arrivé l’an dernier à Manchester United, Ronaldo garde maintenant un seul objectif en tête : la Coupe du monde au Qatar dans deux mois.

Un retour à Manchester United raté

Véritable légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait ensuite poursuivi sa carrière à la Juventus de Turin en 2018, connaissant un succès moindre par rapport à la Liga. Mais c’est en 2021 qu’il a fait le bonheur de ses premiers fans en retournant dans son ancien club, où il a commencé à écrire sa légende au début de sa carrière professionnelle. S’il est moins efficace en termes de statistiques pour ses standards, ses résultats sont aussi moins bons et le Portugais doit partir s’il veut connaître une nouvelle expérience en Ligue des champions, une compétition dans laquelle il a toujours performé.

En cas de but cet hiver au Mondial, Cristiano Ronaldo deviendra le premier joueur à marquer lors de 5 Coupes du monde. 🤯 pic.twitter.com/MbDN9PuLGc — Actu Foot (@ActuFoot_) September 26, 2022

Un objectif bien dans la tête

S’il n’a pas réussi à changer de club cet été, instaurant une mauvaise ambiance dans les vestiaires de Manchester United, Cristiano Ronaldo doit maintenant passer à autre chose et peut se tourner vers un objectif établi : la Coupe du monde au Qatar. A deux mois du plus grand événement sportif de l’année, le Portugais arrivera sans fatigue avec sa sélection pour aller chercher le seul titre qui lui manque. A 37 ans, ce sera la dernière chance du quintuple Ballon d’Or avec le Portugal. Quand on connaît sa motivation, on se dit qu’il ne sera pas facile à battre.