Qui est Georgina Rodriguez, la femme qui a changé la vie de Cristiano Ronaldo ?

En couple avec Cristiano Ronaldo depuis 2016, Georgina Rodriguez semble être la femme de la vie de la star portugaise. Portrait d’une vendeuse devenue icone des réseaux sociaux, dans l’ombre d’un quintuple Ballon d’Or tombé sous son charme.

En avril dernier, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo publiaient un communiqué annonçant la mort tragique de leur fils lors de l’accouchement. Toute la planète football avait alors témoigné son soutien au joueur de Manchester United et à sa femme, couple iconique dans le milieu du football et de l’influence.

De vendeuse à mannequin

Argentine de naissance, Georgina Rodriguez grandit dans le nord de l’Espagne. Avant de devenir une célèbre mannequin, c’est comme vendeuse qu’elle débute dans la mode, en travaillant notamment dans des boutiques Gucci et Prada. Au sein de la capitale espagnole, la native de Buenos Aires se forge une réputation dans le mannequinat, métier qu’elle exerce lorsqu’elle rencontre Cristiano Ronaldo.

La rencontre avec CR7

À la fin de l’année 2016, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo entament leur relation. Si les rumeurs sont nombreuses, le couple tarde à s’afficher et c’est l’annonce de la première grossesse de Georgina Rodriguez qui fait office d’officialisation. Georgina Rodriguez donne alors naissance à la première fille du couple, Alana Martina en novembre 2017 tandis qu’ils auront une deuxième fille, Bella Esmeralda en avril 2022.

Une entrepreneuse notable

Très exposée depuis l’officialisation de sa relation avec Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a alors diversifié ses activités professionnelles. Mannequin de formation, elle entretient son image de marque sur Instagram où son compte est suivi par près de 40 millions de personnes. Également actrice et animatrice TV, elle est une entrepreneuse à succès et a notamment créé sa marque de vêtements « OH My G » tandis qu’un documentaire Netflix relate sa propre vie.