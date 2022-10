Nice – Nantes : Favre et Kombouaré jouent leur tête !

La valse des entraîneurs de Ligue 1 pourrait continuer ce week-end, notamment lors du match Nice – Nantes. Le perdant du duel Favre / Kombouaré a de grandes chances de voir son aventure prendre fin…

Le début de saison du FC Nantes et de l’OGC Nice est décevant. Respectivement 14e et 13e du championnat, le contexte est toutefois différent pour les deux entraîneurs. Si Kombouaré sort d’une saison réussie avec les Canaris, Favre a fait son retour cet été après le départ de Galtier au PSG. En revanche, les deux tacticiens sont tous les deux sur le siège éjectable, et le résultat du match pourrait bien précipiter le départ de l’un.

Un dur retour à la réalité pour Kombouaré

Après une saison exceptionnelle, la confirmation est toujours difficile. Après une bonne 9e place de Ligue 1, l’exercice 2021-2022 des Canaris a surtout été marqué par la victoire en Coupe de France. Un trophée qu’attendaient les supporters nantais depuis des années et qui a permis aux hommes d’Antoine Kombouaré de se qualifier en Ligue Europa. Toutefois, le Kanak et ses hommes patinent en ce début de saison. Seulement 14e de Ligue 1 avec 2 petites victoires, le bilan européen n’est guère mieux, une victoire en 4 matchs avec deux lourdes défaites (0-3) et (0-4) face à Qarabag et Fribourg. De plus, le calendrier chargé n’a pas épargné les Nantais dont l’effectif est amoindri par les blessures. Plus que jamais, l’aventure nantaise de Kombouaré est menacée ou moment où sa relation avec le président Kita semble plus tendue que jamais.

💬 Kombouaré : "Moi le sentiment que j’ai, c’est qu’ils paniquent. Ils sont tous en train de paniquer. Ils stressent, les présidents. Alors ils font ce qu’ils veulent, mais vous imaginez que Dall’Oglio est viré alors que Montpellier est 11e ?"https://t.co/EmchnYYAMd — RMC Sport (@RMCsport) October 21, 2022

Favre déjà sur la sellette

La situation du Gym est comparable à celle des Canaris. Décevants 13e de Ligue 1 avec déjà 5 défaites, les Aiglons sont en pleine phase de transition depuis le départ de Christophe Galtier. Bien qu’il ait déjà entraîné l’OGC Nice, Lucien Favre peine à retrouver ses marques au sein du club azuréen tandis que les recrues (Pepe, Schmeichel, Barkley…) ne sont pas au niveau escompté. En Ligue Europa Conference, la 2e place des Niçois dans le groupe D ne reflète pas les matchs peu convaincants des hommes de Lucien Favre qui aura fort à jouer dans la réception de Nantes ce dimanche.