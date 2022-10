ASSE : Denis Bouanga aux Etats-Unis, ça donne quoi ?

Après avoir quitté l’ASSE l’été dernier, Denis Bouanga découvre la Major League Soccer. Leader de la conférence ouest, son club du Los Angeles se porte bien. Et l’ancien Stéphanois aussi !

Alors que l’ASSE a connu une lente descente aux enfers l’année dernière en Ligue 1, le club doit redécouvrir la deuxième division pour la première fois depuis 20 ans. Un échec cuisant pour les Stéphanois qui ont été obligés de laisser partir pas mal de joueurs. Parmi eux, Denis Bouanga était l’un des piliers de cette équipe depuis son arrivée en 2019 mais il est parti cet été pour rejoindre un tout nouveau championnat, la MLS. Après avoir disputé une seule rencontre de Ligue 2 avec Saint-Etienne, il a rejoint le Los Angeles FC pour un transfert à hauteur de 4,5 millions d’euros.

Un nouveau championnat qui fonctionne différemment

Si Denis Bouanga a pu changer d’équipe après la déroute de l’ASSE, il lui faudra adopter de nouvelles habitudes pour évoluer dans un Championnat complètement différent par rapport à l’Europe. En effet, la saison de MLS n’a rien à voir avec la Ligue 1 par exemple puisque la compétition fonctionne sur le même modèle que les autres sports nord-américains, comme la NBA, le hockey ou le football américain par exemple. Ainsi, les équipes de MLS s’affrontent de mars à octobre pour la saison régulière, avec 34 matches à disputer pour chaque franchise. Celles-ci sont réparties entre deux conférences et à l’issue de la saison régulière, une phase de playoffs a lieu entre les meilleures équipes du classement de chaque conférence.

Un joueur déjà indispensable

Arrivé il y a à peine deux mois à Los Angeles, Denis Bouanga débarque dans une équipe en tête de sa conférence qui va jouer les playoffs à coup sûr puisqu’il reste deux matches à jouer. L’international gabonais n’a pas encore ouvert son compteur mais il est déjà titulaire avec sa nouvelle équipe. Après des débuts tranquilles, il fait désormais partie des joueurs indispensables depuis quatre matches et a même délivré une passe décisive lors du dernier match face à Houston. A Los Angeles, Bouanga a retrouvé Gareth Bale et Giorgio Chiellini et a signé un contrat de trois ans et demi avec la franchise californienne, disposant par la même occasion d’un salaire plus important que ces deux joueurs.