OM : Le gros come-back de Bamba Dieng ! La belle surprise est en marche…

Après son départ avorté de l’OM, Bamba Dieng réalise une petite prouesse en interne. Le Sénégalais parvient à convaincre Igor Tudor et pourrait progressivement redevenir incontournable dans les semaines à venir…

Arrivé à l’OM en juillet 2021, Bamba Dieng a réalisé une saison 2021-2022 plus que convaincante. Titulaire indiscutable sur le front de l’attaque olympien, le Sénégalais a été un des hommes forts de l’OM de Jorge Sampaoli. À seulement 22 ans et en pleine progression, le départ du tacticien argentin a précipité Dieng sur le banc de touche, puisque ce dernier n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor, ce qui est progressivement entrain de changer.

Un retour progressif

Les conditions de ce début de saison ne jouaient pas en faveur de Bamba Dieng. Alors que l’OM a été très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria n’est pas parvenu à suffisamment renflouer les caisses du club. Un temps placé sur la liste des transferts, Bamba Dieng aurait pu quitter la cité phocéenne cet été. D’abord courtisé par Lorient, le Sénégalais a ensuite été annoncé à Leeds puis à Nice, pour finalement rester à l’OM. Cette incertitude ajoutée à la nomination du nouveau coach Igor Tudor a bouleversé l’intersaison de l’attaquant qui a dû s’armer de patience pour retrouver du temps de jeu.

Igor Tudor convaincu

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur, Igor Tudor est parvenu à insuffler une identité de jeu offensive à son équipe. L’OM est séduisant et réalise un bon début de saison, tant en championnat qu’en Ligue des champions. Si jusqu’ici, le tacticien croate s’est passé des services de Dieng, le jeune joueur de 22 ans tend à retrouver davantage de temps de jeu comme l’a précisé son coach en conférence de presse : « On s’améliore sur la profondeur. C’est un point sur lequel on travaille. Bamba Dieng est en progression constante, il aura toujours plus de place dans l’équipe ». Une déclaration encourageante pour le natif de Pikine qui cumule 3 apparitions en Ligue 1 lors des 3 dernières rencontres (Angers, Ajaccio et PSG). À noter que Bamba Dieng ne peut pas disputer de match en C1 puisqu’il ne figure pas sur la liste UEFA du club. Le couteau entre les dents, le Sénégalais a faim et veut rattraper le temps perdu. Il pourrait clairement être l’un des grands bonhommes de la fin d’année. Et surtout de la deuxième partie de saison, dans la course à la qualification en Ligue des Champions…