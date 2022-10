Simone Inzaghi viré de l’Inter Milan dans les prochaines heures ? (INFO Média Foot)

Pour Simone Inzaghi, le match contre le Barça est capital. Si l’Inter Milan ne s’impose pas en Ligue des Champions, ce mardi, son sort pourrait être jeté.

Entre Simone Inzaghi et l’Inter Milan, c’est bouillant. C’est même plus que très très chaud… L’absence de résultats des dernières semaines, cumulée aux déclarations sulfureuses de l’entraîneur milanais dans la presse, ont instauré un climat de tensions. Et selon nos sources, l’avenir d’Inzaghi à l’Inter Milan pourrait se jouer dans les prochaines heures. Dans l’esprit des décideurs, tout autre résultat qu’une victoire pourrait être synonyme de fin d’aventure pour la légende italienne.

4e défaite en 8 matchs pour l’Inter, 5 en 10 matchs ttc. Simone #Inzaghi va devoir trouver les solutions rapidement : gardien numéro 1, une défense qui prend l’eau, une équipe qui ne sait pas gérer le 1-0 et mentalement fragile. La #Roma remporte une confrontation directe. — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 1, 2022

Inzaghi doit gagner

Battu par la Roma de José Mourinho, sur sa pelouse (1-2), l’Inter Milan doit impérativement se racheter en Ligue des Champions. Neuvièmes de Serie A, les Milanais ont été battus par le Bayern Munich lors du premier match de leur groupe, avant de se racheter contre le FC Viktoria. Pour entretenir l’espoir d’une qualification en huitième de final, il faut absolument battre le Barça. Car, pour ne pas arranger sa situation, Simone Inzaghi a eu des mots forts dans la presse, avant le choc contre la Roma : « L’histoire montre que là où j’entraîne, les revenus augmentent, les pertes sont divisées par deux et les trophées arrivent ». Entre arrogance et maladresse, Inzaghi n’a plus le droit à l’erreur. Si un premier ultimatum avait été fixé d’ici la Coupe du Monde, il semble que son cas pourrait être réglé bien avant s’il venait à échouer en Ligue des Champions…