Coupe du Monde : Grosse inquiétude autour de Benzema…

Les doutes qui entourent la participation de Karim Benzema à la prochaine Coupe du Monde sont bien présents. Encore plus après la convocation de Marcus Thuram en 26e homme de l’équipe de France.

Pas évident de faire partie du staff technique de l’équipe de France en ce moment. En pleine préparation du Mondial 2022, Deschamps et ses hommes doivent gérer une cascade de blessures, alors que d’autres joueurs ne sont pas encore au sommet de leur forme. Après les absences de Pogba, Kanté et Maignan, le staff des Bleus doit en plus composer avec celle de Kimpembe, insuffisamment remis de sa dernière blessure. Alors que les joueurs tricolores sont arrivés lundi à Clairefontaine, la prudence est de mise.

Encore des doutes sur certains joueurs

Malgré leur convocation, certains éléments du groupe tricolore ne sont pas encore à 100% de leur forme, notamment à cause de blessures survenues ces dernières semaines. Raphaël Varane, par exemple, n’a pas pris part aux 7 dernières rencontres de son club avant de rejoindre la sélection. Le constat est similaire pour son ancien coéquipier Karim Benzema, qui a déjà connu plusieurs pépins physiques cette saison. Le ballon d’or n’a disputé que 26 minutes de compétition sur les 6 derniers matchs de son équipe. L’inquiétude est donc de mise autour du buteur aux 97 sélections.

Benzema💬: « Je vais bien. J'avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosse blessure. Je pouvais jouer mais pas à 100 %. Ce n'était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risque, c'est juste que je n'étais pas à 100 %. » (L’Equipe) pic.twitter.com/FHYSanRyqX — Footballogue (@Footballogue) November 15, 2022

Une semaine décisive pour Benzema

Absent de l’équipe de France pendant des années, le buteur madrilène doit être particulièrement impatient de disputer une nouvelle Coupe du Monde avec les Bleus, après celles de 2010 et 2014. Pas encore au top de sa forme, Benzema sait que les prochains jours seront décisifs pour lui, afin de se tester avant de s’envoler pour le Qatar. La convocation de Thuram en tant que 26ème joueur n’est pas rassurante, et pourrait bien signifier que le risque de ne pas voir Benzema au Qatar est bien réel. Ce sont désormais tous les supporters des Bleus qui attendent avec impatience des nouvelles rassurantes concernant le buteur formé à Lyon, dont l’absence serait un nouveau coup dur considérable pour l’équipe de France.