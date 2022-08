Icardi et une nouvelle polémique, l’Argentin sort du silence

Absent du groupe parisien lors de la victoire (5-0) à Clermont ce samedi, Mauro Icardi s’est rendu à Ibiza avec sa compagne Wanda Icardi et ses enfants. Premièrement visé par un problème d’ordre privé et personnel, l’attaquant de 29 ans a réglé ses comptes avec la presse sur les réseaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain a brillé pour sa rentrée en Ligue 1, et sans Mauro Icardi mais cela n’étonne plus personne. Comme Kylian Mbappé, l’ancien de l’Inter Milan n’a pas été convoqué pour le déplacement en Auvergne ce samedi. Seule différence, le champion du monde de 23 ans souffre d’une blessure vraiment légère aux adducteurs alors que Mauro Icardi n’a plus niveau convenable. Recalé par Christophe Galtier à côté des jeunes Arnaud Kalimuendo ou la dernière recrue Hugo Ekitike, l’avant-centre acheté 70 millions par le Paris Saint-Germain n’est plus aussi bien placé dans la hiérarchie offensive.

Direction Ibiza pour oublier

Cela a étonné tout le monde mais oui Mauro Icardi a passé son week-end à Ibiza avec sa compagne et agent, Wanda Icardi, ainsi qu’avec ses enfants. Cette dernière n’a pas caché cette petite escapade sur ses réseaux sociaux et particulièrement sur son compte Instagram où elle est très populaire avec ses 13.6 millions de followers. De son côté, Mauro Icardi a lui aussi tapé la pose avec Wanda sur son Instagram, tout sourire comme si tout allait bien alors que son passage au PSG et que sa carrière sont en train de partir en fumée. Mais le compatriote de Léo Messi, brillant en terres auvergnates avec un doublé et une retourné exceptionnelle, n’en est pas à son premier coup d’essai. Ce dernier avait déjà pris quelques jours de repos et donc raté un match important en Ligue des champions la saison dernière car Wanda était à deux doigts de mettre un terme à leur relation, qu’elle soit personnelle et professionnelle. Ce qui n’a absolument pas plu aux fans du PSG et sûrement en interne au sein du club.

❌ Mauro Icardi sera ABSENT face à Clermont. 👋 Indésirable, il n’a pas été retenu par Christophe Galtier, et a probablement rejoint le loft, mis en place par Luis Campos. pic.twitter.com/4DFvU2ZwR9 — Media Parisien (@MediaParisien) August 5, 2022

Icardi furieux sur les réseaux sociaux

Mauro Icardi : « Arrêtez de raconter de la merde. Renseignez vous sur la réalité »

Rien ne va plus pour Mauro Icardi. Délaissé sur le plan sportif, ce dernier n’est plus désiré par son club et n’a vu aucune autre écurie toquer à la porte du Paris Saint-Germain pour proposer une offre. Mauro Icardi n’attire plus personne mis à part les ennuis. Ce dimanche en fin de journée, le natif de Rosario a mis fin à toutes ces histoires de rumeur en adressant un long texte sur sa story Instagram à l’attention de la presse mensongère.

« Arrêtez d’inventer de la merde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m’absente pas en raison d’un quelconque problème personnel, je n’en ai pas, et je respecte chaque entraînement. Le football continue d’être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d’écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité. Si je voyage aujourd’hui à Ibiza avec ma famille, c’est parce que dans mon travail, on nous donne des jours de repos dont chacun profite comme il le souhaite et avec qui il veut, en choisissant son propre destin. Je vous embrasse ». Le tout avec une photo de lui et Wanda Icardi en fond montrant qu’aucune histoire de couple ou de divorce n’a lieu d’être ici.

La saison dernière, Mauro Icardi a réalisé une saison catastrophique puisqu’il n’a marqué que 5 buts en 30 matchs disputés sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, cette nouvelle saison part sur les mêmes bases après aucune minute de disputée contre Nantes durant le Trophée des champions et donc cette non-convocation à Clermont. Lié au PSG jusque juin 2024, l’Argentin est un véritable problème pour Christophe Galtier et les dirigeants parisiens.