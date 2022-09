PSG : Icardi écarté, un transfert surprenant en vue ?

Rien ne se passe comme prévu pour Mauro Icardi, indésirable de Christophe Galtier et écarté du groupe professionnel. L’avant-centre argentin a de grandes chances de trouver un point de chute en Turquie d’ici les prochains jours. Crédit : Hugo Pfeiffer/Icon Sport.

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, Mauro Icardi est l’un des meilleurs avant-centre du monde. L’Argentin, parti au clash avec l’Inter Milan marque 20 buts lors de sa première saison en France et envoie le meilleur buteur du club, Edinson Cavani, sur le banc. Aujourd’hui, la réalité en est toute autre puisque le compagnon de Wanda Icardi est parti pour ne plus porté le maillot du Paris Saint-Germain.

C’était à prévoir, Mauro Icardi n’a pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des champions. Christophe Galtier l’avait annoncé en conférence de presse il y a quelques semaines, il ne compte plus sur le natif de Rosario. La recrue rémoise de 18 ans, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia lui ont été préférés. “J’ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l’ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance. Il a pas tout perdu comme ça mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière” déclarait l’entraîneur parisien.

Il est l’un des derniers membres du loft parisien à ne pas encore être parti lors du mercato, contrairement à Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Julian Draxler…Mais il n’est pas trop tard puisque le club turc de Galatasaray souhaiterait faire signer l’attaquant argentin. Deux solutions pour Mauro Icardi, jouer en National 3 avec les jeunes du PSG ou retrouver les joutes du football professionnel qu’il n’a toujours pas eu l’occasion de goûter cette saison (0 minutes de jeu).

D’après la presse turque, dont Fanatik, les négociations sont en cours. Un accord serait sur le point d’aboutir entre les deux parties. Contrairement en France, le mercato en Turquie fermera ses portes le 8 septembre prochain. Ce qui laisse le temps à Mauro Icardi de finaliser son départ. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien interiste est prié de quitter la capitale française. Le 13e de Süper Lig, la saison dernière, a déjà frappé fort cet été. Léo Dubois, Dries Mertens, Lucas Torreira et Haris Seferovic ont rejoint les Stambouliotes.

🚨🔥 #Icardi–#Galatasaray, the agreement is one step away. Not done deal yet, but the parties are very close. 🤝🇦🇷

⏳ Decisive days for the negotiation: some details (% of salary division and possible buy option) still under discussion, but the feelings are positive. 🐓⚽ #PSG https://t.co/pHuKstBjXb

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 30, 2022