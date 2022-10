Une nouvelle guerre va très vite s’ouvrir entre le PSG et le Barça !

Le PSG et le Barça vont très rapidement se retrouver nez à nez sur le marché des transferts. Si les Barcelonais rêvent d’un retour de Messi, ils sont surtout toujours obsédés par Bernardo Silva, priorité du recrutement parisien également…

Solide élément de Manchester City depuis des années, Bernardo Silva est un joueur très courtisé sur le marché des transferts par les grands clubs européens. Déjà en questionnement cet été, son transfert n’a pourtant pas eu lieu malgré le positionnement du PSG et du Barça. Mais le Portugais pourrait être l’une des principales attractions du prochain mercato estival puisqu’il avait déjà exprimé son souhait de quitter le club à l’été 2021, jugeant l’éloignement familial en raison de la pandémie mondiale difficile. Le PSG et le Barça, principaux prétendants, se jetteront sûrement sur lui pour un transfert.

Cet été, Luis Campos a fait de Bernardo Silva sa priorité pour le recrutement mais il n’a pas pu concrétiser ce transfert. En effet, le Portugais a explosé au plus haut niveau sous le contrôle du spécialiste du marché des transferts à Monaco. Dans l’équipe qui est allée chercher le titre de Champion de France en 2017, Silva a fortement intéressé Manchester City et confirme son haut potentiel depuis. En bons termes avec Luis Campos, le choix est donc logique pour le PSG qui a besoin d’un renfort offensif si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le club l’été prochain. Mais la tâche sera sûrement compliquée pour convaincre Bernardo Silva, lui qui rêve d’un autre très grand club européen…

Man City are planning to offer Bernardo Silva a new contract, as Barcelona continue their interest of the midfielder pic.twitter.com/fwApFtRPDW

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2022